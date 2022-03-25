戀上3寶人妻「捧錢討歡心」　最慘小王被告討百萬結局曝

記者黃翊婷／台北報導

人夫阿雄（化名）與妻子育有3名子女，卻在2020年間發現妻子外遇林姓男子，兩人不僅互稱老公、老婆，還會大聊性事，他一氣之下決定提告求償100萬元。雖然林男堅稱交往時只知道女方有男友，不知道已婚身分，又常常聽說對方缺錢花用，才會主動捧錢討歡心，但他的說詞並未獲得士林地院法官採信，最終被判應賠償40萬元，全案仍可上訴。

▲林男與人妻交往，被正牌老公告討100萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

判決書中提到，阿雄與妻子結婚至今已有10年，育有3名未成年子女，但林男明知妻子已婚的身分仍執意追求，並在2020年7月至11月間透過LINE親密對談，甚至多次發生性行為，嚴重侵害他的配偶權，因此決定提告求償100萬元。

對此，林男辯稱，與阿雄的妻子是因為工作認識，當時只知道對方有男友，不知道已婚的身分，「她多次向我抱怨男友，主動表示希望與我交往，我誤以為她沒有結婚才會展開追求。後來她多次表示缺錢花用，我就拿錢給她，討她歡心。」

林男強調，後來在偶然一次機會中，從公司其他職員口中得知「女友」已經結婚生子，他嚇得馬上求證，對方則說已經多次提出離婚，希望能繼續維持這段感情，「我憐憫她的處境，所以同意協助她辦理離婚，並繼續提供經濟援助，還聽她訴苦」，除此之外，兩人並沒有不正當的交往關係，更沒有發生性行為，LINE對話中提及性事只是朋友間互開玩笑。

不過，士林地院法官調閱兩人的LINE對話紀錄，發現他們會互稱老公、老婆，並不斷以「想你」、「愛你」傾吐相思之情，且多次討論彼此間性事的過程、歡愉感受及期待心情，宛如交往中的男女，顯然不是單純的「朋友間互相傾訴」。

此外，阿雄的妻子證稱，早在2020年7月就曾向林男口頭表示自己已經結婚。法官接著說，林男在LINE對話中曾詢問女方與老公相處的情形，可見他在兩人交往期間確實知道女方已婚的身分，最終不採信他的說詞，裁定應賠償40萬元較為適當，全案仍可上訴。