自製「索命果醬」餵2歲女！狠心媽輕生後獨活　落淚自責重判12年

▲新北市淡水區陳姓母親想尋短又不願將2歲多女兒交給別人照顧，竟帶著她走上絕路，僅剩自己獨活。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

來不及長大的生命！新北市陳姓媽媽，有意尋短，又不願將2歲多女兒交給別人照顧，竟將平時服用的各種抗憂鬱藥物摻入自製草莓果醬餵女兒，再將炭盆放在廁所企圖帶女兒走上黃泉路，豈料陳女存活，女兒經搶救仍回天乏術。士林地院，今（24日）宣判，依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處有期徒刑12年。

去年4月11日凌晨1時許，陳女因長期精神狀況不佳，將平時所服用的景安寧、FM2等共4種藥物，摻入自製的草莓果醬裡，讓不知情的張姓女兒吃下，再將燃燒木炭放置主臥廁所內，欲共同結束生命。陳女同住女伴返家後，發現2人都躺在床上，將人緊急送醫，但年幼女兒送醫後因窒息而宣告死亡。

去年8月法院開準備程序庭，陳女否認犯罪並委屈表示，自己也吞了百顆藥物，強調「我希望能跟女兒一起走，一起離開人世。」她表示自己有很大過失，因還沒有準備好，甚至結果也與她想像不一樣，陳女向法官解釋，「我會想帶女兒離開，是因為我放不下她，我不會丟下女兒」，講完後，她似乎因太過自責而哽咽落淚。

▼單親母帶著女兒尋短，豈料僅剩自己獨活。（圖／取自免費圖庫pixabay）

陳女辯護律師稱，她將炭盆放在廁所內，廁所也有對外窗也有通風設備，且現場的炭量並不多，空氣中有百分之6的一氧化碳，被害人（已故張小妹）被發現送醫是隔天下午2點左右，距離燒炭已過10幾小時，且送醫體溫仍有33.1度，表示被害人剛死亡沒多久，如果是自殺，不會隔這麼久，可見確實是意外，更強調陳女自己也有吞上述藥物。而坐在旁聽席的張小妹姑姑，聽到陳女辯詞也難過到頻頻拭淚，令人相當鼻酸。

坐在告訴人席的張小妹生父，則有些激動向法官表示，「她是預謀殺人，不是她所謂的『過失』」。張父表示，爭取監護權過程，家事法庭認陳女雖有服用藥物，並不會影響生活起居故判給母親，在案發前一周，陳女用各種理由不讓他去看女兒，但再見到女兒卻是天人永隔。

合議庭審酌陳女為被害人主要照顧者，應善盡保護教養責任，且遇有生活困境時，應存正面積極心態，尋求一切合法手段解決，卻因擔心女兒生父將她帶走而產生壓力，產生尋死念頭，且不顧念自身為被害人最親密家人之一，無視女兒仍有其他家屬可以照顧，竟以生死偏差觀念，以餵食藥物致被害人熟睡後燒炭方式，剝奪人生正起步且無自殺決意的被害人年輕生命，使被害人無法開展屬於自己璀璨人生，所為實有不該。

士林地院一審，考量陳女生長背景並非順遂，且本案殺人犯行時自身也存有尋死念頭，究與一般為情、為財或單純因仇恨而殺人之犯行有別，依成年人故意對兒童犯殺人罪，判陳姓母親有期徒刑12年。

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