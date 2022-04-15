《吃在天母》晚來你就吃不到的排隊美食：忠誠牛肉麵

▲來到天母的第二代老店「忠誠牛肉麵」不能錯過的就是有超大塊牛肉的牛肉麵。

圖、文／有無外送平台提供

天母的第二代老店「忠誠牛肉麵」位在德行東路上，雖然招牌已經泛白，不過可是在地人的超級隱藏版美食，生意好時七點多就賣完的狀況也是常有所聞，晚到的人只能眼睜睜看著老闆收攤！周邊的交通跟停車都還算方便，一到用餐時間，排隊候位是必然的現象，等入座時可以直接看著牆上的菜單選擇，找到位置坐下即可。店內沒有另外印製劃單的菜單，也沒有座位表，但是店家服務人員依然可以保持親切的服務態度，並記得客人點選的菜色，準確地將餐點送到您的桌上，果然資深員工的服務實力就是不一樣。

來到這裡不能錯過的就是有超大塊牛肉的牛肉麵，辣度可以自行挑選，湯頭是以大鍋燉煮的紅燒味，雖然色澤重，卻只有帶著淡淡的辛辣味，也不會有死鹹的感覺，翠綠的青菜是最後放上去的，仍維持漂亮的色澤，紅綠相映很是顯色。大碗的份量給的很足，光碗公的大小就超過20公分，不管視覺或味覺上的第一印象都超級驚人，就算兩個人分食也足足有餘。牛肉用的是超過兩公分的厚實大塊牛腱肉，肉塊雖然又大又厚，都有滷透所以還滿軟嫩的，保證不會有找不到牛肉的感覺，難怪網友有「吃麵等於吃牛排」這樣的感嘆，另外也有半筋半肉的口感可以選擇。店家的酸菜也是非常有名，客人可以視自己喜歡的口味自行無限量的加入。

店裡的炸醬麵也是大家在夏天的好選擇，氣溫炎熱不想喝湯時，麵條Q彈有勁的口感、濃郁撲鼻的醬香，再來點爽口的小黃瓜絲，保證可以打開你的胃！

▲炎炎夏日，炸醬麵也是夏季的好選擇。

另外小菜也是不能不點的組合，像是幾乎每桌都點的花干，吸足了魯味的湯汁，配上醬油跟鮮綠的蔥花，帶出不一樣的風味，豬頭皮的熏味及脆Q的口感也令人印象深刻，很難處理的牛肚，滷的更是恰到好處，兼具了咬勁跟Q勁，又不會咬不斷，不管大人小孩都愛吃，更別說是一般滷味店都有的海帶、豆干、滷蛋等基本款都有一定的水準，總之各種組合都不會令人失望。

▲超澎湃的滷味盤。

在GOOGLE上有超過2000則的評論，整體綜合評價高達4.4顆星，看看大家是怎麼推薦的：「很好吃！大推！黑白切便宜又大盤，而且很新鮮蔥給的很大方。牛肉麵的肉很多，而且是大塊的肉，不論細麵或寬麵都不錯吃！用餐時間大排長龍，如果要吃的話，建議早點到就會有位子了。」、「牛肉麵的份量很多，小碗就飽的要死，湯濃好喝肉又大塊紮實，另外小菜也很不錯！」、「真材實料，吃的出來老闆的用心，物超所值，而且小菜也很棒，下次會再去。」、「老牌傳統牛肉麵店，長時間熬紅燒的牛肉，軟硬適中，鮮嫩可口，湯頭夠味但稍鹹，麵條士東市場訂製，Q彈有嚼勁。強力推薦，支持老店！。」、「當地老店，已經至少第二代，以前在附近上班所以常來光顧。已經吃了快10年。大塊的牛肉，份量足夠但是常常很快賣完，很有嚼勁的家常麵，重口味的湯頭真的會讓人懷念。小菜也很優，唯一缺點應該就是人太多了！」。

此外，如果不想跟大家排隊，在家聚餐也想享受這樣的美味，忠誠牛肉麵也獨家跟天母在地的外送團隊－有無外送合作。藉由訓練有素，熟悉天母地區大街小巷的外送員，在最短時間內提供有溫度的服務，讓顧客能夠同步享用跟餐廳一樣的溫度跟味道。有無外送是家庭聚餐的最佳首選，三人以上點餐最合算，還提供破天荒提供新用戶下訂滿500折250元的獨家優惠，不想出門的你，還不趕快打開手機搜尋「有無外送」，感受天母在地好味道！實際活動方案依《有無外送》平台公告為主。

忠誠牛肉麵

地址：111台北市士林區德行東路80號

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