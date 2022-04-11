《吃在天母》五大要求奠定天母金字招牌：一品山西刀削麵

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位在天玉街上的一品山西刀削麵之家，是在1998年由陳加輝先生創立，在天母營業已經超過20年。原本從事成衣貿易的陳老闆因經營不善，決定中年轉業，與太太四處借錢籌得了資金，合力重新學藝而開了這家店。也正因如此，他對於那段艱辛路程謹記在心，更加努力奮鬥，就如店裡的湯頭一樣，十幾年過去了口味依然不變，到現在湯底的肉燥，還是由他自己親身下廚大火快炒，待肉汁收乾，火紅夠味後才算完成。店內一直秉持五大要求：香氣四溢而不過火、滑順爽口而不油膩、麵條入口要會彈牙、重成本不減斤兩、今日產品不留隔日！也正因這樣嚴苛的要求，才造就了店內與眾不同的口味。

扎實天母打出了好名聲，用餐時間總是有人龍在外面候位，不過翻桌速度很快，所以不需要太長的等待時間就可以順利入座。店內最引人注目的，就是櫥窗內造型很像鹹蛋超人的刀削麵機器人，顧客們吃到的刀削麵，都是從他手上製作出來的。與同價位的店比起來，空間的擺設明亮乾淨，桌與桌之間的間隔距離也很適當，是相當舒服的用餐環境。

店內頭號主打的是番茄牛肉麵，有刀削麵和拉麵兩種可選，多數的顧客都會選擇現削的刀削麵，口勁夠Q咬起來夠彈，喜歡吃寬麵的朋友吃過都念念不忘，牛肉也不是單用牛腱肉，而是牛腩跟牛腱混用，所以嫩度與一般牛肉麵不同。而以大量蕃茄熬煮的湯頭清爽酸甜，並加入紅蘿蔔一起熬煮，再配合牛肉的鮮味，不論是營養度跟風味都無可挑剔。

▲招牌番茄牛肉麵是牛腩跟牛腱併用，因此他家牛肉麵有著不同嫩度口感。

牛肉捲餅也是店內有名的特色菜，可以看到牛肉捲餅的餅是用蔥油餅的規格，從軟中帶Q麵糰開始製作，均勻地桿開變成一大張麵皮，把鹽灑在麵皮的各個角落，還要倒入豬油和香油，上煎台煎的酥脆但不油膩，口感厚實，吃起來嚼勁十足，配合醬料是比照烤鴨捲餅的甜麵醬，而搭配的綠色佐料，店裡用的是大蔥，口感勝過有些店使用的小黃瓜，味覺上也更為調和。

▲牛肉捲餅餅皮選用蔥油餅規格，配上比照烤鴨捲餅的甜麵醬再夾入大蔥。

另外很多顧客在夏天想吃麵，但是又不想喝熱湯，木須炒麵就是個好選擇。木須其實指的是桂花，因為雞蛋在鍋裡翻炒後的嫩黃顏色類似桂花，於是用此植物名替代，但木樨太拗口難唸，就改叫木須。這道菜是使用刀削麵來炒的，再加上木耳、高麗菜與肉絲等材料，麵的口感富有嚼勁，因為切的面不一，所以也會有粗有細，更具層次。

▲木鬚麵是用刀削麵下去炒，麵條切面不一有粗有細，品嚐起來更具層次感。



正因為這樣的特殊風味，在google上累積了超過900則的評論，評價也有4.2星，顧客們的評價是「在地的好味道，高CP，服務優，環境衛生。」「牛肉捲餅蠻好吃，外皮酥脆且厚薄適中，內餡醬料和青蔥比例得宜，吃起來略微清爽而不甜膩。」「番茄湯清爽又濃郁，刀削麵Q彈有勁，平日晚餐的好選擇。」「100分的小吃，聚餐首選平價又好吃必點牛肉捲餅/番茄牛肉湯，小籠包肉汁飽滿也非常值得嘗試。」這樣的好味道，也歡迎您一起來品嘗。

此外，如果在家也想享受這樣的美味，一品山西刀削麵之家也獨家跟天母在地的外送團隊-有無外送合作。藉由訓練有素，熟悉天母地區大街小巷的外送員，在最短時間內提供有溫度的服務，讓顧客能夠同步享用跟餐廳一樣的溫度跟味道。有無外送是家庭聚餐的最佳首選，多人點最合算，還提供破天荒三月底前新用戶下訂滿八百折四百的獨家優惠，不想出門的你，還不立刻手刀下單，感受天母在地好味道！實際活動方案依《有無外送》平台公告為主。

一品山西刀削麵之家

＃地址： 111台北市士林區天玉街3號1樓

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