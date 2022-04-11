《吃在天母》傳統創新、便宜質感！北投老饕必吃的北投魷魚羹

▲這裡的菜品選項十分多元，飯麵小吃通通都有。

圖、文／有無外送平台提供

《北投魷魚》緣起於民國68年，由第一代廖爸爸在現今北投公有市場附近巷口擺攤，草創時期僅販賣魷魚羹、四神湯、肉粽..等，正宗傳統口味慢慢在北投這一帶做出名氣來。民國85年，二代接手開始朝連鎖式經營前進，一直到現在，人們口中道出【北投魷魚】，就能知道是他們家。

位於捷運紅線芝山站二號出口走路不到五分鐘就能抵達的天母總店室內裝潢也很講究，選用木製桌椅櫥櫃，還有牆上復古碗盤、酒瓶等擺設，讓人用餐之餘還能懷舊一番，有種一秒回到過去的錯覺。

招牌魷魚選用新鮮生魷魚(韓國魷魚)，口感爽脆的生魷魚放入濃淡適中的羹湯裡，淋上些許烏醋，最後灑上一點香菜，吃一口回味無窮。

▲招牌魷魚羹絕對是店內經典招牌必點菜品，外酥內嫩口感讓人一吃就上癮。



紅燒肉也是店內招牌之一，外表炸得酥脆的紅燒肉沾上醬汁佐涼拌醃蘿蔔，不油不膩剛剛好。然而不止口味令人讚嘆，這道菜還有項超貼心的客製化服務。店家可依個人喜好選擇全瘦或帶點肥肉的三層。就是這點看似不起眼的加值服務，讓紅燒肉幾乎每天到晚上以前就已完售。

▲客製化的加值服務，晚一點到的客人可能就無法品嚐紅槽肉滋味。

炸豆腐也是老饕的最愛，外酥內嫩的滋味令人念念不忘



除了招牌魷魚羹，他們還有肉羹、花枝羹、魚酥的選擇，帶有魚漿的羹類Q彈有嚼勁口感更為豐富，建議點綜合羹，這樣每種食材都可以吃到。另櫥櫃上擺有琳琅滿目的小菜任君挑選，店家為了讓顧客嚐到更多不同的小菜，以雙拼的方式販售，讓您一個價格有雙重享受，完全掌握了在乎CP值的國人心態。

如同店家粉專所述，傳統又創新、便宜又有質感。北投魷魚菜單選擇非常多，飯麵小吃通通有，真的是值得一吃再吃。在家的你是不是開始流口水?有無外送祭出滿八百折四百的獨家優惠，你還在等什麼?，打開有無外送APP下單，美食立馬呈上。