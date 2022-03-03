　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

維持血糖很簡單！　連知名主持人也靠「它」

▲▼維持血糖很簡單！　連知名主持人也靠「它」

【企劃特輯】

現代人吃東西很精緻、容易飲食失控、作息失調造成高血糖的問題產生。專家表示，無論是否是糖尿病人，一般民眾都該學習如何控制血糖、讓血糖維持穩定，如出現(一)容易感到疲累；(二)口乾舌燥、脫水、皮膚乾燥；(三)視力模糊、眼部疾病；(四)便祕、腹瀉等腸道問題；上述四種問題之一，極有可能是高血糖的徵兆，最好快食用幫助血糖調整的食物或保健品，也建議民眾定期做健康檢查，注意身體狀況，不然長期下來可能有糖尿病或心血管的危機。

▲▼維持血糖很簡單！　連知名主持人也靠「它」

▲出現血糖失調症狀，最好食用幫助血糖調整的食物或保健品，因長期下來可能有糖尿病或心血管的危機。【官網優惠組】

日常血糖調控 可靠認證保健品

近年來台灣民眾「高血糖、糖尿病」的情況越來越普遍，許多患者在罹患糖尿病前，都輕忽了高血糖帶給身體的訊號與病狀，導致錯過了早期治療的黃金時間。專家指出，這些高血糖造成的悲劇，可以靠著平時的飲食調理和保健品的輔助達到很好改善，但民眾往往忽視了事前保養的重要，往往到了最後需要到臥床、洗腎的地步。提到遠離糖尿病、高血糖威脅的方法，最有效率的就是食用國家健康食品核可的健康食品，其中，「清唐速」因為知名主持人鄭弘儀的親身見證，成為降低血糖類中最受專業醫師推薦的保健食品。

▲▼維持血糖很簡單！　連知名主持人也靠「它」

▲因知名主持人鄭弘儀親身見證，讓「清唐速」成為降低血糖類中最受專業醫師推薦的保健食品。【momo購物網 特惠組】

鄭弘儀長期十年使用 靠「清唐速」維持血糖

「清唐速」是由成大醫院與優生生物科技共同研發，並經過國家認證的保健食品，經過動物實驗證實「有助於降低空腹血糖」，可以減緩飯後血糖值、控制糖化血色素，遠離糖尿病的危險因子，「清唐速」品質還經過SGS、FLL、台美檢驗所檢驗合格；鄭弘儀身為資深的媒體工作者，長期待在攝影棚裡主持電視、廣播節目，在這些高壓環境下工作能依舊健康，就是靠食用「清唐速」來維持血糖值，才有辦法一直活躍於螢光幕前。

▲▼維持血糖很簡單！　連知名主持人也靠「它」

▲「清唐速」經過國家認證及動物實驗證實「有助於降低空腹血糖」。

「清唐速」含三大萃取物 四周有效降低血糖

「清唐速」成分中有紅麴、紅心芭樂萃取、番石榴萃取物三大調控血糖的成分；其中紅麴活性萃取物可以降血糖、降血壓、降血脂；紅心芭樂含有豐富的膳食纖維，可以平衡飯後血糖；番石榴萃取物，含有槲皮素，可以減緩碳水化合物吸收，有效抑制血糖；三種成分黃金比例的協和作用，食用數周後，就可以達到有效降低血糖、遠離糖尿病的顯著效果。

▲▼維持血糖很簡單！　連知名主持人也靠「它」

▲因有三大調控血糖的成分，食用數周可以達到有效降低血糖、遠離糖尿病的顯著效果。

維持血糖法寶「清唐速」哪裡買?
●官網優惠組：https://yunjihui.tw/aj7C3
●momo購物網 特惠組：https://chshop.work/PMJg7
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/pYOkdzAOR9I

►這些衣服是用「會呼吸的蠶絲」做的！

ET快訊
ATM領錢突停電！正要吐鈔螢幕全黑　民眾哀嚎：什麼都去了
快訊／澎恰恰驚爆離婚　好友林董證實
興達電廠副廠長出面了　曝「大停電原因」！
Selina認愛小7歲男友　還介紹給前夫阿中認識
納豆腦出血「已可下床」　侯友宜曝他最新病況
興達電廠3次出包　網嗆「找誰背黑鍋」：誤觸？按到遙控器？
高雄有夠慘！停電造成全市停水　20行政區苦等復電
Selina認愛「超帥小男友真面目」曝光！大街忘情撒嬌放閃

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】神腦生活X有閑官方店歡慶開幕！　iPhone13只要一萬元

超商限量！最新10款「愛麗絲夢遊仙境」周邊　限時2天免集點直接買

買1送1快收下！必勝客平日限定「買紙包飯送比薩」限時開吃了

維持血糖很簡單！　連知名主持人也靠「它」

全台大停電「各大超商、賣場營運有影響」？業者回應了

全台大停電賣場也受影響！全聯、美廉社門市被波及

小孩最愛變色泡沫終於再上架！　超高CP值！網稱「和日本買的一樣價格更親民」

可以寄杯、冷熱互換！超商「美式、拿鐵買6送6」限時1天開搶

可以這麼幸福嗎？海昌全新彩色日拋「時尚、抗藍光一次get」隱眼族大嗨：設計也太貼心

【廣編】格蘭路思「封味美學」創新線上品酒會　第二波好評再加碼

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

澤倫斯基：俄先停火再談判　呼籲北約設禁飛區阻擋攻擊

女兒「想讀政大」她秒勸：別去！　 女主播4分析釣出一排校友認同

澤倫斯基：人民為自由生存而戰　歐洲議會演說「全場起立鼓掌」

「俄羅斯惡魔連老人也殺！」烏克蘭舞者拍片求救：我不想死

【廣編】神腦生活X有閑官方店歡慶開幕！　iPhone13只要一萬元

超商限量！最新10款「愛麗絲夢遊仙境」周邊　限時2天免集點直接買

買1送1快收下！必勝客平日限定「買紙包飯送比薩」限時開吃了

維持血糖很簡單！　連知名主持人也靠「它」

全台大停電「各大超商、賣場營運有影響」？業者回應了

全台大停電賣場也受影響！全聯、美廉社門市被波及

小孩最愛變色泡沫終於再上架！　超高CP值！網稱「和日本買的一樣價格更親民」

可以寄杯、冷熱互換！超商「美式、拿鐵買6送6」限時1天開搶

可以這麼幸福嗎？海昌全新彩色日拋「時尚、抗藍光一次get」隱眼族大嗨：設計也太貼心

【廣編】格蘭路思「封味美學」創新線上品酒會　第二波好評再加碼

澎恰恰妻下跪求「別再借錢了好不好」！錄音檔瘋傳…他受打擊寫遺書

垃圾車突「飄移翻覆」撞紅綠燈翻覆　監視器揪小黃運將害的

獨／女大生為房租爭吵 　1女狂揮水果刀殺傷室友後輕生

台灣缺電危機怎麼解？台泥張安平：須靠儲能發展智能電網

《部落抓風味》開播！前進台東一窺「穀物紅寶石」秘密

俄國家隊隊長反戰：都說體育和政治無關，為何是我們就無效？

不斷更新／全台停電又停水！549萬戶受影響　各地災情一次看

【廣編】神腦生活X有閑官方店歡慶開幕！　iPhone13只要一萬元

Selina大方認愛小鮮肉！萬人朝聖祝福　Ella「現身笑虧16字」送4愛心

中部空氣品質紅爆　彰化縣查獲4起空汙違規...開罰70萬元

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

消費熱門新聞

超商「咖啡買6送6」限時1天開搶

iPhone13 Pro只要3元銅板價　3/3凌晨開搶

全台減20萬公斤朝聖不復胖減肥法

麥當勞加1元多1件！速食店最新優惠快收

維持血糖很簡單　知名主持人也靠「它」

小孩最愛變色泡沫終於再上架！

全台大停電「超商、賣場營運有影響」？業者回應了

超商連8天拿鐵買1送1、美式第2杯5價喝

「IG男友」必備心機小道具

肯德基「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣

賣場「泡麵大賞」限時開跑了！

全台停電全聯、美廉社也受影響！

必勝客超狂隱藏版比薩51門市限定吃

選擇具雙重營養鮮乳　減少孩童室內外潛藏威脅

更多熱門

相關新聞

慈院研究新型口服抗凝血劑　登上國際頂尖期刊

慈院研究新型口服抗凝血劑　登上國際頂尖期刊

花蓮慈濟醫院最新研究發現，在患有糖尿病及心房顫動的病人中，相較於傳統口服抗凝血劑(Warfarin)，若使用新型口服抗凝血劑(NOAC)，之後發生各種糖尿病併發症，包含大小血管病變和血糖急症等風險較低，且死亡率也較低。此項研究獲得世界上最有影響力的專科醫學期刊之一《內科學年鑑》（Annals of Internal Medicine）刊登，並吸引國外多家媒體關注報導。

體重下降視力模糊　小心罹糖尿病

體重下降視力模糊　小心罹糖尿病

吃水果最佳時間「飯前or飯後」？4大迷思一次破解

吃水果最佳時間「飯前or飯後」？4大迷思一次破解

10多歲妹「暴喘狂喝水」！醫一驗：是糖尿病

10多歲妹「暴喘狂喝水」！醫一驗：是糖尿病

胰臟癌90%是「後天因素」！

胰臟癌90%是「後天因素」！

關鍵字：

糖尿病清唐速鄭弘儀

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！上班到一半突然漆黑一片

快訊／全台大停電　台電：大範圍事故

全台大停電　興達電廠傳機組異常跳電

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

快訊／全台大停電　台電網站掛了一片白

蔡依林「巧手被難倒」新興趣曝光！深U居家服外洩渾圓美胸

新竹傳出連續「巨響」！在地人傻「窗戶在震動」曝真相

快訊／台電證實：上午9點07分高雄「興達電廠」發生事故

快訊／信義區停電了　台北網友怨：突然就斷

快訊／全台大停電　台電證實：南部電力系統故障

熊熊「床上激烈震動」180秒片外洩！被拉進房撲倒

快訊／全台大停電！高雄輕軌停駛了

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

強冷空氣探10℃時間曝　鋒面掃過雨勢加大

烏克蘭首淪陷大城　赫爾松「滿街曝屍」

更多

最夯影音

更多
彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」
直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面