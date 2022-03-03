▲▼維持血糖很簡單！　連知名主持人也靠「它」

【企劃特輯】

現代人吃東西很精緻、容易飲食失控、作息失調造成高血糖的問題產生。專家表示，無論是否是糖尿病人，一般民眾都該學習如何控制血糖、讓血糖維持穩定，如出現(一)容易感到疲累；(二)口乾舌燥、脫水、皮膚乾燥；(三)視力模糊、眼部疾病；(四)便祕、腹瀉等腸道問題；上述四種問題之一，極有可能是高血糖的徵兆，最好快食用幫助血糖調整的食物或保健品，也建議民眾定期做健康檢查，注意身體狀況，不然長期下來可能有糖尿病或心血管的危機。

▲出現血糖失調症狀，最好食用幫助血糖調整的食物或保健品，因長期下來可能有糖尿病或心血管的危機。【官網優惠組】

日常血糖調控 可靠認證保健品

近年來台灣民眾「高血糖、糖尿病」的情況越來越普遍，許多患者在罹患糖尿病前，都輕忽了高血糖帶給身體的訊號與病狀，導致錯過了早期治療的黃金時間。專家指出，這些高血糖造成的悲劇，可以靠著平時的飲食調理和保健品的輔助達到很好改善，但民眾往往忽視了事前保養的重要，往往到了最後需要到臥床、洗腎的地步。提到遠離糖尿病、高血糖威脅的方法，最有效率的就是食用國家健康食品核可的健康食品，其中，「清唐速」因為知名主持人鄭弘儀的親身見證，成為降低血糖類中最受專業醫師推薦的保健食品。

▲因知名主持人鄭弘儀親身見證，讓「清唐速」成為降低血糖類中最受專業醫師推薦的保健食品。【momo購物網 特惠組】

鄭弘儀長期十年使用 靠「清唐速」維持血糖

「清唐速」是由成大醫院與優生生物科技共同研發，並經過國家認證的保健食品，經過動物實驗證實「有助於降低空腹血糖」，可以減緩飯後血糖值、控制糖化血色素，遠離糖尿病的危險因子，「清唐速」品質還經過SGS、FLL、台美檢驗所檢驗合格；鄭弘儀身為資深的媒體工作者，長期待在攝影棚裡主持電視、廣播節目，在這些高壓環境下工作能依舊健康，就是靠食用「清唐速」來維持血糖值，才有辦法一直活躍於螢光幕前。

▲「清唐速」經過國家認證及動物實驗證實「有助於降低空腹血糖」。

「清唐速」含三大萃取物 四周有效降低血糖

「清唐速」成分中有紅麴、紅心芭樂萃取、番石榴萃取物三大調控血糖的成分；其中紅麴活性萃取物可以降血糖、降血壓、降血脂；紅心芭樂含有豐富的膳食纖維，可以平衡飯後血糖；番石榴萃取物，含有槲皮素，可以減緩碳水化合物吸收，有效抑制血糖；三種成分黃金比例的協和作用，食用數周後，就可以達到有效降低血糖、遠離糖尿病的顯著效果。

▲因有三大調控血糖的成分，食用數周可以達到有效降低血糖、遠離糖尿病的顯著效果。

維持血糖法寶「清唐速」哪裡買?

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