民眾黨推校園打第三劑　高虹安：開放5至11歲孩童打疫苗

▲台灣民眾黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

教育部本週宣布新版停課標準，放寬為全校出現3分之1以上的班級確診，或有10個班級以上確診，全校才會停課10天，引發許多家長憂心忡忡，部分地方政府也宣布不跟進中央政策。民眾黨立委高虹安15日呼籲，應啟動校園第三劑疫苗施打計畫，以及應該盡速評估5至11歲孩童施打疫苗的合適性。

台灣民眾黨立法院黨團今天上午舉行「停課標準一國多制，師生家長無所適從」記者會。高虹安表示，新型變種病毒傳染率高，且12歲以下學童尚未能施打疫苗，12歲至17歲學子亦未施打第三劑疫苗，許多家長對放寬停課標準憂心忡忡，擔心因此造成校園群聚感染，威脅孩子們的健康安全，政府應該要有相應的配套措施。

高虹安呼籲，應該盡速協調教育部與各縣市地方政府，啟動校園第三劑疫苗施打計畫，以及應該盡速評估5至11歲孩童施打疫苗的合適性，無論最終決定是否開放讓5至11歲孩童施打，都應該清楚、完整對全台灣的家長們說明，還有必須要加速疫苗的洽購與採買程序。

立委邱臣遠提醒，政府除了關注兒童的防疫問題，家長若為了照顧隔離或停課的子女不能外出上班，也會對經濟造成很大的影響，要思考看看，如果案例會繼續上升，如何做好相關規劃？例如12歲以下學童無疫苗可打的話應提供公費快篩等。