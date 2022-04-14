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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘選2024總統？　高虹安：不要說不可能

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者吳康瑋攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者吳康瑋攝）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘是否可能參選2024總統，向來是政壇熱議焦點。被視為「郭家軍」的台灣民眾黨立法委員高虹安14日接受網路節目「新聞不芹菜」專訪時表示，「我覺得什麼事都不要說不可能」。

高虹安今天中午被主持人黃光芹問及，郭台銘是否有可能再度參選總統？高虹安直言，「我覺得什麼事都不要說不可能」，但她強調，郭台銘目前的確完全沒有在接觸政治。

至於郭台銘3月出席立法院成立的「跨黨派資安策進會」，是否與高虹安選舉有關連，高解釋，資安策進會會是立法院第一個以資訊安全為名的策進會，內部成員包括國民兩黨、時代力量、民眾黨等等，代表現代趨勢越來越重視資訊安全，所以才成立此策進會。

高虹安還原郭台銘出席原因，她說，「當時立法院成立活動，會廣發邀請函，所以我就給郭台銘一張邀請函，詢問他要不要來參加，沒想到他一口答應要來參加」。

高虹安透露，因為現在烏俄戰爭已經打到資訊戰層面，所以郭台銘那天出席活動只是要對加強資訊安全表達支持，但他並沒有要受訪的意思，沒想到媒體記者那天可以用瘋狂來形容，場面擁擠到寸步難行，甚至有記者爬到桌上去採訪，根本「陸海空三面包夾」，可見大家都對郭台銘期待非常高，都希望郭台銘能針對各種議題表示意見，什麼想法都好。

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關鍵字：

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