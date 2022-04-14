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社會 社會焦點 保障人權

家中藏500萬現金+3500萬定存單　苗栗三灣鄉長收回扣遭羈押

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉長温志強，利用辦理三灣鄉公所採購案、標租公所土地建置太陽能，以及甄選清潔隊隊員機會，涉嫌收賄，13日遭到檢調人員搜索並帶回調查，檢察官訊問後認為他犯罪嫌疑重大，並有逃亡、勾串共犯證人之虞，向法院聲請羈押禁見。而稍早羈押庭結果出爐，法院裁定鄉長羈押禁見。

法務部廉政署中部地區調查組，因三灣鄉鄉長温志強涉嫌違反貪污治罪條例案件，報請苗栗地檢署指揮偵辦，經由黃棋安檢察官及鄭葆琳、劉偉誠主任檢察官指揮中調組與法務部調查局航業調查處、中部地區機動工作站、苗栗縣調查站、北部地區機動工作站及南投縣調查站，於13日執行搜索。

▲三灣鄉長温志強因涉太陽能弊案及收受回扣等罪嫌，遭檢方以貪污罪聲押禁見。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲三灣鄉長温志強因涉太陽能弊案及收受回扣等罪嫌，遭法院裁定羈押禁見。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗檢表示，搜索範圍包括鄉公所及廠商等共48處，當場扣得現金（新台幣約552萬，另有美金、人民幣等）、定存單3500萬、金條及電腦、帳冊等證物，並通知犯嫌及證人共37人到案說明。由徐一修、陳昭銘、呂宜臻、邱舒虹、蔡明峰、曾亭瑋等檢察官參與搜索、訊問，共同協助偵辦。

經訊問後，認温志強利用辦理三灣鄉公所採購案、標租公所土地建置太陽能及甄選清潔隊隊員之機會，有收受賄賂之不法情事，涉犯貪污治罪條例、政府採購法及刑法洩密等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有逃亡或勾串共犯及證人之虞，今天法院裁定温志強羈押禁見。

另外，三灣鄉民代表呂金城，也因涉甄選清潔隊員之收受賄賂案件，犯貪污治罪條例罪嫌重大，並有逃亡或勾串共犯及證人之虞，亦經檢察官聲請法院羈押禁見，不過法官召開羈押庭後，呂金城以20萬元交保。

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