偷宮廟七爺八爺神像原因曝　竟是請回家「幫兒子走回正途」

▲草屯鎮惠德宮的七爺八爺神像日前遭竊。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮惠德宮所供俸的城隍爺旁謝、范將軍神像（即七爺八爺）日前失竊，警方獲報後鎖定嫌犯為一名賴姓男子，趁他參加台中市烏日玉闕朝仁宮赴草屯敦和宮參香遶境時將他逮捕，也讓七爺八爺重回城隍爺身邊護衛。賴到案後供稱，因兒子叛逆不受教，才想請2尊神明回家供奉，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。

惠德宮座落於草屯鎮市區的最主要幹道太平路上，供奉有關聖帝君、城隍爺和觀世音菩薩等主神，香火一向鼎盛。

草屯警分局指出，草屯派出所於3月23日接獲惠德宮廟方的報案，指城隍爺的重要助手七爺、八爺神像不翼而飛；因竊賊作案時人車行蹤皆被監視器拍下，警方立刻掌握為一名42歲的賴姓男子涉有重嫌，隨即進行追緝。

案發3天後的3月26日下午，適逢草屯鎮敦和宮、台中玉闕朝仁宮連續第14年舉辦2天1夜的「遶境祈福活動」，2千多位信眾從台中玉闕朝仁宮徒步走到草屯，敦和宮則在烏溪橋頭設香案隆重迎接，惠德宮也派出神轎、陣頭一同繞境；此時草屯派出所警員眼尖發現涉嫌偷走神像的賴男，就在惠德宮的隊伍之中。

▲草屯鎮惠德宮供奉的城隍爺一出巡，失竊的七爺八爺神像就回歸原廟。（圖／民眾提供）

因現場人員眾多，警方耐心等待隊伍走到敦和宮停留時，才動手將賴男逮捕歸案，並在其住家內順利尋回惠德宮遭竊的七爺、八爺神像；賴男供稱自己是惠德宮的忠實信徒，但因兒子不聽管教，所以才想到把請2尊神明「請」回家供奉，希望兒子能走正途。

廟方透露，近期還有前來偷走香油錢的小偷，同樣迅速被警方查獲，這次七爺八爺神像僅失竊3天、城隍爺一出巡就回歸原廟，地方人士也都對城隍爺的神威靈驗嘖嘖稱奇。