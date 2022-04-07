　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大膽！金門瓊林保護廟3枚金牌被偷　竊賊午覺睡一半被逮

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門金湖分局警方於4月6日上午7時許接獲瓊林保護廟蔡姓主委報案，表示廟中有三枚金牌失竊，員警立即調閱監視器畫面過濾清查，鎖定一黃姓男子涉有重嫌，中午到黃男家中探查，黃男坦承犯案，交出金牌，全案依竊盜罪偵辦移送。

▲▼金門瓊林保護廟神明三枚金牌失竊。（圖／林名揚翻攝）

▲金門瓊林保護廟神明三枚金牌失竊，經廟方報案，警方調閱監視器以車追人逮補竊賊，並追回失物。（圖／林名揚翻攝）

瓊林保護廟具百年歷史，為金門縣政府公告之三級古蹟，廟方蔡姓主委發現廟裡供俸的三枚金牌不翼而飛，共價值1,500元，於4月6日上午7時許報警處理。

警察獲報調閱廟內及周邊路口監視器畫面過濾清查，以車追人鎖定黃男涉有重嫌，並於當日中午12時前往黃男住所查訪。警察來到黃男家時，黃男還在睡午覺，見警察來訪神色緊張，聽到有監視器畫面後承認犯案，馬上交出藏在房間衣櫥櫃頂上的三枚金牌，並供稱，因為缺錢才偷金牌，打算之後拿去換現金。

最後全案依竊盜罪偵辦移送。金湖分局分局長曾冠螢也表示近年來廟宇金牌、香油錢竊盜案件尚有所聞，呼籲廟方要加裝錄影監視系統、神像懸掛的金牌最好取下保存，也要注意設置功德箱的防護功能，以確保寺廟財物安全。

▼金門瓊林保護廟失竊後取回的三枚金牌。（圖／林名揚翻攝）

▲▼金門瓊林保護廟神明三枚金牌失竊。（圖／林名揚翻攝）

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

ET快訊
快訊／台北市議會司機確診！　逾10人急篩檢
快訊／基隆+41海量足跡曝！　長榮酒店、星巴克、秀泰影城
快訊／基隆市府開第一槍！　明起分流居家辦公
快訊／周杰倫突PO「手腕插針急救照」　疑心臟出問題
快訊／他隱匿足跡去台中婚宴釀高雄3場所群聚！　被罰錢了
快訊／北市最新足跡！　唐吉訶德、養身館、陪席酒吧、錢櫃
快訊／新北市停課標準曝！「1班1確診、1校2班停課」
快訊／確診6天後病況曝光！　最多人「有這症狀」
快訊／高雄3酒店燒62例！　市府急發6000↑細胞簡訊
快訊／新北最新足跡！　大遠百、麥當勞、火鍋店、快炒店
快訊／新北市+111「分布17區」　Ct值最低在三重
快訊／高雄82處海量足跡曝！　家樂福、大遠百、IKEA
快訊／鬆綁停課標準　陳時中：快篩取代停課「很多人染疫只好停」
快訊／桃園+27！增3條不明感染鏈　已有5案例確診
快訊／王喜回家了！　「早已原諒捅傷我的工作人員」
快訊／嘉縣「7新兵+中正大學生」足跡曝！　活動中心、飲料店
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

房租3萬只付2萬　房東媳婦揪出北市里長貪汙！12年詐54萬

精神不濟...撞民宅鐵門「烏龜翻」　熱心鄰居拖出車外救回一命

大膽！金門瓊林保護廟3枚金牌被偷　竊賊午覺睡一半被逮

2億徵新屋主！屏東市東山河社區泳池健身房俱樂部　下週法拍

永康街冰店母子挨告　為1坪大土地與鄰反目...硬架U形管下場曝

BMW誤闖台65機車道　車身沿路磨護欄…輪胎都掉了！

金門十字路口兩車相撞　失控猛衝人行道「騎上花圃」

「我就是不戴」勸不戴口罩住戶遭嗆　社區主委一舉動挨告噴2千

快訊／台65線砂石車失控「騎上分隔島」　駕駛嚇壞等救援

快訊／東南水泥慘了！不只雙鐵討7863萬　高市府也要求償600萬

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

連假物流司機紙箱「整疊拋」　貨物扔進車倒成堆引正反論戰

許維恩凍卵完痛爆吼：把我丟在家！　王家梁投降「現在洗車都有陰影」

VIVIZ重現GFRIEND《時間流逝》逼哭泫雅　隊長所願100%命中選曲：你們的身後有我

聽到關鍵字「走」變小白兔　激動法鬥助跑飛越超矮門檻

安孝燮床戲「搬運金世正3次」XD　狂吻後脫襯衫床咚...大結局太甜！

房租3萬只付2萬　房東媳婦揪出北市里長貪汙！12年詐54萬

精神不濟...撞民宅鐵門「烏龜翻」　熱心鄰居拖出車外救回一命

大膽！金門瓊林保護廟3枚金牌被偷　竊賊午覺睡一半被逮

2億徵新屋主！屏東市東山河社區泳池健身房俱樂部　下週法拍

永康街冰店母子挨告　為1坪大土地與鄰反目...硬架U形管下場曝

BMW誤闖台65機車道　車身沿路磨護欄…輪胎都掉了！

金門十字路口兩車相撞　失控猛衝人行道「騎上花圃」

「我就是不戴」勸不戴口罩住戶遭嗆　社區主委一舉動挨告噴2千

快訊／台65線砂石車失控「騎上分隔島」　駕駛嚇壞等救援

快訊／東南水泥慘了！不只雙鐵討7863萬　高市府也要求償600萬

本土2640染疫「確診地圖一次看」　它穩坐最強淨土：台灣的心臟

屏東+5！小琉球民宿主人染疫　7天全島13處足跡曝

「交屋多繳220萬！」憂第二戶限貸令　換屋族求央行手下留情

快訊／疫情燒進台北市議會！公務車司機確診　辦公室逾10人急快篩

大同108舊城再生基地　山林共生共好系列展

花蓮「奧斯卡群聚」爆發！10人曾在這兩天去餐廳　傳播鏈還外溢

簡訊引誘男學生「到府啪啪」　21歲女助教被列性侵犯後悔：我錯了

防汛提前整備　竹市啟動清淤、下水道、GIS控管三計畫

安孝燮熱戀ing疑露洩！曾脫口：女友不會吃醋　誠實回答全場傻眼了

學生與確診者接觸...校園急清消　雲林4校今緊急停課

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

社會熱門新聞

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

警察上酒店　鄉民譏：拿生命喝酒拼升官

快訊／台61爆嚴重車禍！曳引車頭卡「T霸看板」變形翻車

自行車騎士遭逼車　高檔單車下秒成廢鐵

台北市公寓暗藏葬儀社　「天天招魂」小孩看到都會怕

闆娘跟男伴激戰被偷拍　警方出面了

賣假包判刑2年半　丁小芹假釋獲准最快下週出獄

狂PO前女友高中裸照　渣男1原因罕見遭重判

網路爆料偵查小隊長喝花酒將記過2次改調制服警

「未來男友」深夜擅闖寺院拍靈異片全遭判刑

信義區深夜大火　屋子遭火勢吞噬

更多熱門

相關新聞

陳時中坦承「清零不可能」　首鬆口：一步步走向與病毒共存

陳時中坦承「清零不可能」　首鬆口：一步步走向與病毒共存

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為現在停課標準太嚴格，將進行檢討，然而有教師團體認為政府應該明確表態是否與病毒共存，否則會造成校園恐慌。陳時中今回應，「沒有什麼要講清楚的，清零已經是不可能」，他也鬆口說未來一步一步走，必然會跟病毒共存。

即／桃園八德區公所員工確診！189人急採檢

即／桃園八德區公所員工確診！189人急採檢

台灣疫情走勢　陳時中示警：未來1~2個月到高點

台灣疫情走勢　陳時中示警：未來1~2個月到高點

本土疫情炸！陳時中：3大情況暫停疫調

本土疫情炸！陳時中：3大情況暫停疫調

高雄「3家娛樂場」所傳播延燒　累計62確診！

高雄「3家娛樂場」所傳播延燒　累計62確診！

關鍵字：

神明廟宇金門金牌信眾拜拜影音失竊偷竊保護廟古蹟百年老廟

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

飆531例！全場淡定　驚曝「1數據炸了」才要怕

快訊／確診破500！本土暴增382例「續創新高」

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

醫曝「陰莖平均尺寸」　教你靠1招變長2.5公分！

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

自爆交往韓團成員「被酸長得醜」　小S節目班底親回應！

已婚男確診足跡曝！5天內到女同事家8次

Land Rover違停　消防車直接撞開

校園師生染疫頻傳　北市規劃：4行政區淪陷「全市停課」

更多

最夯影音

更多
打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！
老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面