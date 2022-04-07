大膽！金門瓊林保護廟3枚金牌被偷　竊賊午覺睡一半被逮

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門金湖分局警方於4月6日上午7時許接獲瓊林保護廟蔡姓主委報案，表示廟中有三枚金牌失竊，員警立即調閱監視器畫面過濾清查，鎖定一黃姓男子涉有重嫌，中午到黃男家中探查，黃男坦承犯案，交出金牌，全案依竊盜罪偵辦移送。

▲金門瓊林保護廟神明三枚金牌失竊，經廟方報案，警方調閱監視器以車追人逮補竊賊，並追回失物。（圖／林名揚翻攝）



瓊林保護廟具百年歷史，為金門縣政府公告之三級古蹟，廟方蔡姓主委發現廟裡供俸的三枚金牌不翼而飛，共價值1,500元，於4月6日上午7時許報警處理。

警察獲報調閱廟內及周邊路口監視器畫面過濾清查，以車追人鎖定黃男涉有重嫌，並於當日中午12時前往黃男住所查訪。警察來到黃男家時，黃男還在睡午覺，見警察來訪神色緊張，聽到有監視器畫面後承認犯案，馬上交出藏在房間衣櫥櫃頂上的三枚金牌，並供稱，因為缺錢才偷金牌，打算之後拿去換現金。

最後全案依竊盜罪偵辦移送。金湖分局分局長曾冠螢也表示近年來廟宇金牌、香油錢竊盜案件尚有所聞，呼籲廟方要加裝錄影監視系統、神像懸掛的金牌最好取下保存，也要注意設置功德箱的防護功能，以確保寺廟財物安全。

▼金門瓊林保護廟失竊後取回的三枚金牌。（圖／林名揚翻攝）