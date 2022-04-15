快訊／公安拉紅龍護送李明哲登機　廈航MF887班機改9點起飛

▲李明哲今（15日）搭乘廈航返台 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

台灣NGO工作者李明哲2017年因觸犯大陸「顛覆國家政權罪」，判刑5年終於期滿出獄。今(15日)早上大約七點半左右，李明哲終於現身廈門高崎機場，考量安全問題，大陸方面謹慎處理，現場拉起紅線安排大批公安護送，讓李明哲直接通關港澳台閘口，原訂搭乘上午8時45分廈門航空 MF887班機，大約晚點15分鐘，飛機已經滑行準9點起飛。

▲ 同機旅客沒看見李明哲在廈航候機室等待，未見公安駐守，現場氣氛十分平靜。（圖／旅客提供）

根據現場旅客描述，一開始所有人都在排隊，必須先過安檢掃描行李有沒有金屬物品，再去下一關檢查核酸報告等資料，最後進入港澳台閘口辦理登機。

大約早上七點半多，高崎機場外面突然來許多公安和保安人員，快速清理現場，安排旅客先在旁邊等待，一分鐘多鐘時間現場全面淨空。當時還有旅客問，「有大明星要來嗎？」公安只回應，「不是這是臨時的。」

當時，現場旅客拿起手機拍攝會被制止，接著大批公安圍著一名戴眼鏡男子快速進入港澳台通關閘口，大家一開始不知道是何許人物，後來才知道是台灣NGO工作者李明哲。進入機場後，目擊旅客表示，沒有看到李明哲在一般旅客候機室等待，現場氣氛也十分平靜，沒有公安駐守，登機時也沒看到李明哲，可能被安排到其他地方休息，最後才登機。

▲李明哲原訂搭乘上午8時45分搭乘廈門航空MF887班機，大約晚點十五分鐘，最後確定準9點起飛。 （圖／翻攝 飛行網站）

李明哲搭乘的廈門航空 MF887班機，原訂準時上午8時45分自廈門高崎國際機場起飛，大約晚點十五分鐘，飛機已經滑行，順利準9點起飛，預計上午10時25分左右抵達桃園國際機場。台灣方面沒有安排李明哲走「綠色通道」，跟一般旅客一樣入境後做唾沫檢疫，依照國內防疫規定進行10+7的檢疫隔離。

李明哲的妻子李凈瑜昨14日昨在臉書《尋找李明哲》發出聲明，一、根據媒體報導李明哲已經離開監獄正在回家的路上，但不知道其他更多細節。二、李明哲回國後將如同所有人一樣進行隔離防疫，無法在第一時間面對新聞媒體與朋友，請大家包涵諒解；三、倘若一切順利，我們將於完成所有隔離之後，正式舉行記者招待會。