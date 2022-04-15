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快訊／高雄正興國中1學生確診！　緊急消毒居隔採檢

▲▼高雄正興國中。（圖／翻攝網站）

▲高雄三民區正興國中。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導　

高雄又有國中生確診！高雄市三民區正興國中網站公布指出，14日下午接獲通知有學生確診，目前校方已經依相關防疫措施，並於今（15日）進行消毒，請學生家長放心。

校方公告中指出，師生中只要收到居家隔離通知書、陪同入室居隔者，請於4/14～4/22進行居家隔離，並於4/23-4/29進行自主健康管理；凡收到自主健康管理通知書者，於4/14～4/19居家自主健康管理。其餘人員居家自主健康管理、篩檢陰性後可到校，其餘師生則依正常作息到校上課。

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▼正興國中公告校內有確診者。（圖／翻攝網站）

▲▼高雄正興國中。（圖／翻攝網站）

親愛的家長、同學及同仁們：

本校4月14日下午接獲通知，有一位同學確診了！這是很艱難的時刻，但我們在市府團隊合作指導之下順利完成採檢作業。教育局及衛生局到場關心並全力協助學校，學校已依相關防疫措施，按照流程進行，學生皆得到妥善的安置與照顧，請家長放心！

一、依衛生局防疫衛教說明如下：
（一）凡收到居家隔離通知書，及陪同入室居隔者，於4/14～4/22進行居家隔離，並於4/23-4/29進行自主健康管理。
（二）凡收到自主健康管理通知書者，於4/14～4/19居家自主健康管理。
（三）其餘篩檢者先居家自主健康管理，待篩檢結果呈陰性後始可到校。
（四）其餘師生皆依照正常作息到校上課。
（五）凡居隔者的同住家人，若為學生，不得返校上課（居隔時間4/14～4/22）；其餘家屬則於4/14～4/22加強自主健康管理。

二、師生上課相關規定如下：
（一）因防疫要求需在家者，請在家線上學習，並於上課時間登入班級google class進行學習。
（二）需依作息到校上課者，採實體與線上併行方式進行。
（三）另進行「自主健康管理」之教師，仍請登入google class進行班級教學。
三、至於4/18(一)、4/19(二)上課方式將依據衛生單位通知結果，於4/15在校網進行公告。

四、預訂4/15依規定校園環境全面消毒，以策安全。

五、有關本校相關防疫訊息，會由市府統一發布，請勿私自傳遞相關訊息及照片，以免違反「傳染病防治法」。

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