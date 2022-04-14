桃園購物節「壓軸抽」好宅　簡姓、陳姓民眾是幸運得主

▲2021桃園購物節「壓軸抽」好宅。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2021桃園購物節「壓軸抽」好宅，14日於桃園文昌公園服務中心舉行。在駿騰法律事務所江曉俊律師的見證下，透過線上直播的方式，先依序抽出中華航空、長榮航空、台灣虎航各10組的機票、HONDA重機2台、福斯汽車1台、福特六和汽車2台等獎項的幸運得主。

而眾所期待的壓軸抽好宅大獎，由鄭市長與標槍好手鄭兆村共同抽出2名幸運得主，其中青埔好宅「國際金融雙星大樓」中獎者為簡姓民眾，消費金額1萬 5,626多元；小檜溪好宅「亞昕向陽」中獎者為陳姓民眾，消費金額約3萬9,000多元。

直播活動結束後，現場也持續抽出另外16個獎項，包含Gogoro電動機車、電動腳踏車、環球購物中心5,000元生活禮券、統領廣場吃貨套裝券和折價優惠券、大江購物中心5,000元生活禮券、金牌好棧四季萬元住宿券、金牌好店鍋物美食券，以及聲寶、禾聯等家電禮品，並公布於「2021桃園購物節」粉絲專頁及活動官網。

「2021桃園購物節」自去年11月起跑，在桃園消費滿500元，即可以發票上網登錄參加抽獎；活動登錄至今年4月7日截止，總登錄發票累計近439萬張，消費金額突破153億元，產生2,300多萬個抽獎序號，且消費遍及全市2萬6,000多間店家，而700多個獎項總價值則超過8,000萬元，市府推出100次「天天抽」、13次「週週抽」及今日「壓軸抽好宅」活動陸續送出獎項。