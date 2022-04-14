中原營區設施修復11月完工　12月舉辦2022桃園文博會

▲中原營區設施修復工程開工。（圖／文化局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

位於中壢區的「中原營區設施群修復工程」14日開工，市長鄭文燦表示，中原營區設施修復案第一期進行10棟庫房修復工程，總經費1億8,822萬元，預計今年11月完成，12月將在此舉辦「2022年桃園文化創意產業博覽會」，打造桃園版華山文創園區，成為中壢的亮點、桃園的文藝重鎮。

鄭市長說明，中原營區設施修復案第一期修復工程，主要施工項目為營舍屋頂抬升及更新、結構補強、牆面修復、再利用設施及景觀綠化等，並規劃為文創市集、藝術展覽、表演空間、人才孵化、餐飲空間及公共行政等六大空間，未來也將設置「中原文創園區」及「中原創業村」。

而中原營區過去是國防部聯合後勤司令部的主要倉儲區，存放美援物資，因中原營區位於台一線，另一邊是台鐵地下化後的中原車站，深具開發價值，市府與國防部協商後，透過都市計畫變更，以區段徵收方式取得土地，保留19棟庫房群，打造以文化創意、藝術展演等產業為主的專區，並結合中原大學、元智大學、中央大學等周邊學術資源，促進產學合作交流，之後青年局的青年創藝聚落「興光堡壘」也將移入園區。市府未來也會繼續籌措另外9棟庫房的修復經費，希望延續營區內每一棟建築的故事。