快訊／桃園+87創新高！屏東溯溪團2確診　鄭文燦曝：還會再擴大

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

指揮中心宣布14日台灣新增874例本土確診個案，再創歷史新高，其中桃園新增87例，分屬25條傳播鏈，而值得注意的是，新增屏東溯溪團傳播鏈，今採檢出2人確診。對此，鄭文燦在下午的疫情說明記者會中表示，該傳播鏈預估仍會持續擴大。

▲0414桃園防疫記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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鄭文燦表示，今新增的87例中有65人已完成疫調，其中有22例為居隔中陰轉陽確診、18例為匡列採檢確診，另有25例為自行採檢確診，而目前桃園的傳播鏈共有32條，其中25條在今天有出現新增個案。

鄭文燦提到，在校園部分，大溪的仁和國中因跆拳道教學而形成的傳播鏈，在擴大匡列採檢後，今日再新增4人，全案累計19人染疫，而針對此狀況，目前已請教育局給予關懷，並多加照顧跆拳道選手的心理狀態。龍山國小部分，主要感染源為安親班相關，今也新增10例，全案累計17人；楓樹國小今日則再新增2例，全案累計15例，目前3所學校也已停課10天，並要求全校師生多次採檢。

另外，桃園還新增了一條屏東溯溪團傳播鏈，鄭文燦表示，目前該案採檢出2人確診，「預估傳播鏈還會再繼續增加確診」。

至於龜山某科技大廠，衛生局針對職場採檢共241人，有移工確診的案例，將會於明日說明，而對此，鄭文燦也坦言，因移工具有群聚性，因此「只要有確診就一定會累積一定數字」，目前衛生局正積極擴大匡列中。