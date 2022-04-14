校園大爆發！本土學生單日確診+117「累計破1700例」

▲今天本土校園爆增117例確診，再創單日新高記錄。（圖／北商大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，今（14日）國內新增874例本土個案再創歷史新高，各級學校確診個案也是連環爆不停，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，今天新增132例個案，包括境外生15例，而本土學生新增確診117例，首度出現單日超過百例確診，再創單日新高記錄，而本土學生累計確診總數也突破1700例。

本土疫情持續延燒，校園學生確診個案也是連環爆，繼昨天本土校園新增75例確診個案，今天又新增117例確診，再度改寫單日確診最多人數紀錄，也讓本土學生累計確診數突破1700例。

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▲校園疫情大爆發，本土學生單日確診+117，再創單日新高記錄。（圖／教育部提供）

根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至17時30分為止，本土校園確診數從昨天1602例，今天來到1719例，新增117例，包括大專校院新增39例、高中14例、國中12例、小學43例、幼兒園9例，也讓本土確診總數超過1700例，1719例中包括 466例為本土大專校院生，高中生261例、國中生212例、國小生576例，還有204例幼兒園生。

至於境外生部分，根據教育部最新資料，今天新增15例，都是境外大專校院學生，確診總數來到667例，其中大專校院學生614例，境外移入高中生43例、國中生1例、國小生7例與2例幼兒園。