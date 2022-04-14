台中+25！7傳播鏈繼續燒　市府員工下周一分流辦公

▲▼台中市新增本土25例，盧秀燕說明因應辦法及停課標準，中山醫院澄清，2名確診護理實習生沒去阿妹演唱會。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府下午4點召開防疫記者會，不但公布25起本土確診案例、42處足跡點，也一一說明感染源，市長盧秀燕除了宣布下周一起市府員工分艙分流上班、一樓設洽公區之外，中山醫院總院長蔡明哲也列席澄清，2名確診的護理系學生並非去參加阿妹演唱會，而是回北部掃墓才感染，校方目前沒有停課考量。

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盧秀燕表示，市府和家長會、教師會等7大團體討論，決定針對高中職以下的學生分齡訂出停課標準，國小以下包括托嬰中心、安親班、幼兒園等，採取中央舊制，全班有1人確診，該班停課10天，全校有2人確診，全校停課10天，從嚴處理；高中職和國中採取中央新制，1/3或10班以上停課，全校才停課，都採取遠距教學。

至於南區公所1名公務員確診一事，市府已將家人、同行友人、公所同事和曾一起開過會者共55人全部匡列採檢，並且居家隔離或是自我健康檢測，採檢結果尚未出爐。

▲▼台中市公布確診者足跡表。（圖／台中市政府提供）

衛生局長曾梓展表示，新增的25例中，有23例是原有確診圈中增加的，包括東勢老人養護中心、烏日家庭群聚、空調業群聚、東勢校園群聚、北屯家庭群聚、中山醫實習生、大雅五金行等，不過有2例感染源不明，一是西屯區某餐廳男員工，已匡列11人，一是60多歲退休女性，已匡列5人，目前正密切追查。

蔡明哲說，確診的2名大四護理系實習生，並沒有到病房第一線接觸病患，只是跟著學姐行政實習，全院召回259人採檢，全是陰性，院方也全面清消，民眾不用過度擔心，還是可以安心看病。

至於一開始傳出2人是參加阿妹演唱會確診，蔡明哲說，2人是有到台北信義區的足跡，但學校主秘誤以為是參加演唱會，一時口誤引起誤會，她們沒有參加演唱會，而是回北部掃墓確診，不論學校或醫院，都已呼籲師生、醫護人員避免出入大型人潮聚集的場所。