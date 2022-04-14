撞死8少年網友仍力挺！沈可婷半日獲90萬人連署聲援：還她自由

▲越來越多人加入網上連署活動，要求法院撤銷沈可婷的判決。（圖／翻攝自change.org）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞女子沈可婷在5年前，因開車撞死8名深夜在路上飆騎「改裝腳踏車」的少年，而在2022年4月13日被判入獄，引發廣大民眾不滿，在網上發起連署聲援沈可婷，並要求司法釋放沈可婷。連署活動上線短短半日，便有約90萬人加入，向法院施壓，要求撤銷沈可婷的判決。

綜合當地媒體報導，沈可婷在2017年2月18日凌晨3點30分，開車行經一個上坡路段，碰到30多名青少年在新山（JB）內環公路飆騎「改裝腳踏車」。由於該路段是彎道斜坡且十分昏暗，沈可婷一時閃避不及、迎面撞上這群正在飆車的少年，因此造成了8死8傷的慘劇。

案發後，沈可婷被控疏忽駕駛導致他人死亡，但由於她全程都有繫好安全帶、沒有酒駕或超速，且公路燈光昏暗、視線受阻，因此二度被判無罪釋放。不過在13日的最新判決中，新山高等法院認為，沈可婷若發現路段燈光昏暗，就應放慢車速駕駛，因此改判她罪名成立，判處6年有期徒刑、即刻入獄，另罰款6000令吉（約新台幣4.1萬元），服刑完畢吊銷駕照3年。

▲▼聲援沈可婷的連署總人數已逾90萬。（圖／翻攝自change.org）

沈可婷案判決「大逆轉」後，在當地鬧得沸沸揚揚，儘管有部分馬來西亞網友贊同法院的最新判決，但有更多人卻十分同情沈可婷的遭遇。他們14日在網上發起多個連署運動，希望藉此替沈可婷伸張正義，向法院施壓，撤銷沈可婷的判決、還她自由。

截至14日下午5點，參與連署的人數仍在以驚人的速度持續上升，幾乎每一秒都有1至2人加入，讓目前幾個連署活動的參與總人數飆升至90多萬。發起連署的網友指出，「法院對沈可婷下的判決十分可怕，明顯的，她是一名負責任的司機，也是這起車禍的受害者，真正犯錯的是那些放任孩子凌晨在外遊蕩、疏於管教的父母，法院不應將責任推卸給無辜的司機。」

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