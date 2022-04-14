一蹲就30分鐘！她問「男生為啥愛待廁所」：也沒屎　老司機竊笑

▲原PO納悶，「為什麼男生這麼愛蹲廁所？」（示意圖／達志影像）

記者謝欣辰／綜合報導

每個人都有肚子不太舒服跑去蹲廁所的時候，但會有「男生待的時間更久」的情況嗎？有位網友在《匿名公社》發問，「為什麼男生這麼愛蹲廁所？」還常常「一蹲就30分鐘起跳」，讓她非常不解。

原PO一開頭就納悶，不懂為什麼男生這麼愛蹲廁所，「有時候根本沒屎也硬要蹲」，原PO表示，自己大概小一的時候，有次肚子很不舒服，就去敲門叫「已經蹲了一小時廁所的爸爸」出來，沒想到爸爸只回「快好了再等一下」，原PO又憋了30分鐘，還是等不到爸爸出來。

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但讓原PO更傻眼的是，等到爸爸終於出來，得知原PO已經沒有要使用廁所後，「他竟然又回去蹲了！」原PO無言，這情況一直到自己結婚後都在發生，「我老公也是很猛，一蹲就30分鐘起跳」，而且相當規律，「吃飯前一次，吃完一次」，原PO只好安慰自己，「還好現在家裡有兩間，不然我就跟他翻臉」。

貼文一出，卻釣出老司機竊笑，「可能在看片子」，「看片吧？或看妹」，「一定是在做不想讓妳知道的事」，「妳還是不要知道的好」，但也有網友認為，「因為男人的空間只剩下廁所」，「只有在廁所男人才有自己的小空間」，「你老公可能在玩手遊」。