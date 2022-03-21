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線上選妃她最紅！長髮黑絲OL飄仙氣　62歲老司機抱4000元衝了

▲▼應召女氣質出眾。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲林姓女子一頭直長髮、身材勻稱、氣質出眾。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一家應召站打著「約會正妹，應有盡有」網路廣告，吸引顧客上網選妃，其中一名林姓女子儘管已經是超過30歲的輕熟女，但憑藉著一頭直長髮、美腿和勻稱身材，成為應召站紅牌，一名莊姓老司機（62歲）去年9月間花了4000元約林女到摩鐵連結，林女身著白襯衫、窄裙、黑絲襪的OL裝扮赴約，讓莊男「雞」動不已，兩人激情之後離去時，被警方查獲移送，但林女獨特的仙氣讓員警印象深刻。

▲▼應召女氣質出眾。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲林女身著白襯衫、窄裙、黑絲襪的OL裝扮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，林女工作的應召站在某網路論壇張貼穿著清涼、露出車頭燈、事業線的辣妹照片，作為性交易廣告，男客如果有看中的妹子，就依廣告上的LINE帳號與應召站聯繫，談好價碼後由馬伕駕車載指定的小姐前往約定性交易的地點。

▲▼應召女氣質出眾。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲應召站透過LINE招攬客人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

應召站的男客一般都喜歡20幾歲的年輕美眉，但林女（34歲）雖然已經超過30歲，但保養得宜，身材勻稱且比例好，加上一頭直長髮很像OL，身上飄著一股仙氣，毫無應召女郎的風塵味，是許多老點（老客人）的最愛，一直是應召站的紅牌之一。

去年9月1日晚上7時，莊姓老司機以4000元的價碼，約了林女到某汽車旅館，林女穿著白襯衫、窄裙、黑絲襪的OL裝扮赴約，莊男滿意不已，隨即帶著林女進房，一番雲雨後，林女在摩鐵門口搭上李男（66歲）的車子離開，引起警方注意，上前將兩人攔下。

李男否認擔任馬伕，辯稱他與林女「只是朋友」，才去摩鐵接她，但警方在李男的褲子搜出4000元現金，林女也辯稱和莊男在摩鐵房間只是「蓋棉被純聊天」，後來莊男忍不住，竟摸她胸部，還自己「打手槍」，堅持「沒有收錢」。

不過，莊姓老司機在警詢時則是坦承，花了4000元和林女連結，打臉林女和李男的說詞。

警方還查出，李男在2018年2月間，也曾受雇於某應召站擔任馬伕，負責載運應召女子到指定的賓館、汽車旅館與男客性交易，等應召女子性交易結束向男客收取報酬，李男再從中領取每次200元或300元的報酬，林女則是紅牌應召女，3年前性交易曾被警方查獲，當時載她的馬伕也是李男，全案依妨害風化罪嫌移送。

法院審理時，法官認定警方在李男褲子查獲的4000元，就是林女與莊男性交易所得，是林女利用搭車的機會，把錢交給李男，依妨害風化罪累犯判李男徒刑3個月，如易科罰金9萬元，併科罰金1萬5000元。

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