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南非強降雨引60年最嚴重洪災！貨櫃堆成金屬山　6千建築被毀306死

▲▼南非德班洪災。（圖／路透）

▲南非德班爆發60年來最嚴重洪災，造成306人死亡、6000棟建築被毀，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南非東部12日遭暴雨侵襲，引發嚴重洪水和土石流，港口城市德班（Durban）更是爆發了60年來最嚴重的洪災，造成山體滑坡，還有大量貨櫃被沖倒、道路被淹沒、6000多棟建築和橋樑被摧毀，並奪走了306條人命。

▲▼南非德班洪災。（圖／路透）

據《衛報》報導，南非國家氣象局指出，誇祖魯-納塔爾省（KZN）在過去48小時內的降雨量已超過45公分，接近當地一年降雨量的50%，導致省內多個地區被暴雨淹沒、房屋和基礎設施被毀、交通中斷，就連火車服務也被暫停。當地災害管理部門透露，截至4月13日晚間，這場洪災的死亡人數已上升至306人，停屍間被大量屍體擠爆，另有數十人失蹤。

▲▼南非德班洪災。（圖／路透）

報導稱，這場洪災已造成6000多棟民房和建築被毀。從外媒拍到的現場畫面可見，當地有一座教堂被夷為平地，還有一戶人家的房屋被洪水沖倒，壓死了家中的4名兒童。另外，由於主要道路遭嚴重破壞，因此德班這座南非最繁忙的港口也被迫暫停運營，造成貨櫃散落遍地，堆成了一座座高高的「金屬山」。

▲▼南非德班洪災。（圖／路透）

總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在視察災情後表示，「這是一場巨大的災難，搜尋失蹤人員的工作仍在持續，我也承諾將不遺餘力地為所有災民提供協助。這場災難是氣候變遷的一部分，過去我們看著類似悲劇發生在莫桑比克、辛巴威，如今我們也受到了影響，我們不能再推遲應對氣候變化的行動，而且也有必要提高災害管理的能力。」

▲▼南非德班洪災。（圖／路透）

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