陸公布氫能產業中長期規劃　概念股盤中拉升多支漲停

▲河南新鄉氫能產業園。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家發改委今（23）日公布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035 年）》，從供給端方向看，將成為清潔能源體系中重要的二次能源，朝實現碳達峰、碳中和目標邁進。規劃出爐後，氫能產業概念股於A股盤中拉升，包括恆光股份「20cm」在內的10餘支股票漲停，昇輝科技大漲超18%，恆華科技、致遠新能漲幅超15%，億華通漲逾12%。

▲氫能源公車。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，2021年已印發的關於做好碳達峰碳中和工作的意見和2030年前碳達峰行動方案，是碳達峰、碳中和「1+N」政策體系的「1」，《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035 年）》則為「1+N」政策體系「N」之一。

大陸國家發改委高技術司副司長王翔表示，在能源供給端，氫能與電能類似，將成為未來清潔能源體系中重要的二次能源；在能源消費端，氫能是用能終端實現綠色低碳轉型發展的重要載體，「擴大清潔低碳氫能在用能終端的應用範圍，有序開展化石能源替代，能夠顯著降低用能終端二氧化碳排放。」

▲北京冬奧期間設置的巴士加氫站。（圖／CFP）

至於在工業生產方面，王翔指出，氫氣是重要的清潔低碳工業原料，作為還原劑，可在冶金行業替代焦炭；作為富氫原料，可在合成氨、合成甲醇、煉化、煤製油氣等工藝流程替代化石能源等。

大陸中汽協數據顯示，2022年頭兩月燃料電池車產銷量同比增長超過2倍，預計2022年客車／重卡／物流車銷量將分別達到1000／3500／4500輛，製氫、電解槽及儲／運／加產業鏈設備出貨量也將隨車輛放量而加速。