遭轟在跑選舉行程！陳時中反批「評論不公平」：好事者可以休矣

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中未來是否參選台北市長，受到外界關注，但因近日本土疫情嚴重，陳時中被抨擊「幾萬人在隔離，陳時中卻在跑選舉行程。」對此，陳時中今回應「這種評論都不是很公平。」

台灣本土疫情從清明連假開始爆發，連續多天百例，現在單日已經破800例，未來恐單日千例。而陳時中除了指揮中心例行記者會之外，還有不少公開行程，相關行程曝光也引發外界不滿，直批跑了兩個防疫無關的行程，根本是在跑選舉行程。

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針對相關批評，陳時中直回「這種評論都不是很公平！」他接著解釋「那天在跑兩個行程，一個是配合疫情的新台灣模式的演講，透過視訊直播，讓更多人可以比較長時間接觸到完整訊息。」

而另一個是「電器公會」的行程，陳時中說，之前疫情嚴重的時候，希望在病房可以有醫療等級清淨機，「所以我是去對募集的會員做感謝，這是社會幫忙。」他強調「我主其事的要去表達謝意，之後桃園機場又請他們募集一次，這兩次都幫很大的忙，所以我是去跟他們謝謝。」

另外，根據最新民調指出，陳時中初選台北市長會贏林佳龍和陳建仁，但會輸蔣萬安，而資深媒體人趙少康也直批「快篩試劑價錢都無法處理，乾脆辭職換人當。」陳時中則正面回應「這類話題太多，大家問說我對選舉有處理什麼事情，當然都在處理防疫事情，好事者可以休矣，這段時間就是努力防疫，把該做的事情做好。」