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苗栗+1 ！男子北市求學染疫　外縣市確診者4／10曾到飛牛牧場　

▲苗栗縣政府公布13日晚間確診母女足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲苗栗縣政府公布13日晚間確診母女足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣14日新增確診3例，其中2例為昨晚已先行公告說明之接觸外縣市確診個案染疫之母女；個案其先生和兒子一採PCR報告皆為陰性返家居家隔離中，因其先生有症狀父子2人已於今日早上10點進行二次PCR採檢，報告未出。第3例為（案30736）居住通霄鎮、24歲、男性，北上求學已逾1個月未返鄉。

苗栗縣衛生局表示，昨晚已先行公告說明之接觸外縣市確診個案染疫之母女，居住頭份市、41歲，於外縣市電子廠工作；女兒就讀頭份市某國小1年級。個案其先生和兒子一採PCR報告皆為陰性返家居家隔離中，因其先生有症狀父子2人已於今日早上10點進行二次PCR採檢，報告未出。

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▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

另第3例為（案30736 CT值未出）居住通霄鎮、24歲、男性、台北市就學，4月14日早上確診，經疫調，已逾1個月未返鄉，因個案於台北市採檢時填報戶籍地為本縣故中央例入公布為本縣案例，本案已轉案返台北市由該縣市持續疫調工作。

經疫調（案30298）匡列同住家人居家隔離2人、職場24人（7人居隔、17人自主）及足跡接觸45人（41人自主管理、4人健康監測）；（案30299）匡列98位同學及家長居家隔離；（案30298）個案兒接觸者匡列64人自主管理，（案30298）個案夫接觸者匡列8人自主健康管理，本案總匡列241人，居家隔離107人及自主健康管理130人、4人健康監測，另發放7通實聯制簡訊。相關足跡如附件，疫調持續進行中。

另有1例外縣市確診者足跡到過通霄飛牛牧場，已完成匡列員工31人及採檢陰性後自主健康管理，實聯制簡訊發放189筆，本案所涉及本縣公共場域已完成清消，請鄉親放心。13日李綜合醫院PCR採檢站共採檢14人全數陰性；為恭醫院總採檢人數383人，截至14日早上9點313人陰性，70人報告未出。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

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