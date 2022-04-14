3寶爸律師挺放寬停課！酸民火大開戰「只會嘴」　被1句話擊沉

▲林智群認為，放寬停課標準確實比較有彈性空間。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

教育部日前放寬停課標準，許多家長怒嗆教育部，「疫情變嚴重，停課標準卻放鬆？不可思議！」同為人父的律師林智群則逆風表示，是家長的話，絕對不希望2個學生確診就全校停課，因為放寬標準，父母還是可以決定是否幫孩子請假，卻引來網友嗆「只會嘴」、「請假是會影響出勤的」，但神邏輯讓林智群不禁笑了，「不是說愛小孩嗎？」

對於許多學童家長狂罵教育部，律師林智群身為3個小孩的爸爸，13日氣憤在臉書逆風發文，「大部分家長都不希望2個學生確診就全校停課好不好！那些發言靠腰的先證明自己是家長啦！」畢竟孩子停課，家長就要在家帶小孩，「你那麼閒可以自己幫小孩請假停課，我們沒辦法。」

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之後他再度發文表明自己的立場，「我再講一次，每個家長的風險評估都不一樣」，提到大部分的人都覺得教育部之前的標準太嚴格，但現在改了又覺得太寬鬆，「那很簡單，你認為學校有5個學生確診就是嚴重，你就幫小孩請假，我覺得10個學生確診很嚴重，我就等到10個時再請假。」

林智群覺得，這沒什麼好吵的，「你比較焦慮，覺得5個學生確診就很嚴重，應該停課，我不這樣覺得啊！為什麼你希望教育部『依照』『你』的焦慮，來強迫我的小孩跟你小孩一樣（在5個人確診時）停課呢？」他也寧可教育部標準寬鬆一點，讓他有自己決定要不要請假的空間，也不要配合比較焦慮的家長，被逼著在家裡顧小孩。

▲林智群直言，他不想配合比較焦慮的家長，被逼著在家裡顧小孩。（示意圖／記者湯興漢攝）

結果這一番言論，引來網友私訊嗆，「真是孺子不可教也，請假誰不會呀！律師只會嘴，看不起！啊是不能像之前一樣線上教學嗎」、「請假請假，政府若沒停課，請假是會影響出勤的，喔！你小孩可能比較特別。」

看到私訊後，林智群就看出一個重點，「怕小孩確診，就幫自己小孩請假，結果呢還怕影響出勤？小孩確診比較嚴重？還是出勤比較重要？不是說愛小孩嗎？」忍不住吐槽，「有些人就是什麼都想要，要別人配合他」、「#那麼想要全勤獎啊你？」