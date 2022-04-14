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3寶爸律師挺放寬停課！酸民火大開戰「只會嘴」　被1句話擊沉

▲▼部分媒體報導新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課，被點名的板橋江翠國小表示學小並沒有要停課，無端遭到波及實在冤枉。一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

▲林智群認為，放寬停課標準確實比較有彈性空間。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

教育部日前放寬停課標準，許多家長怒嗆教育部，「疫情變嚴重，停課標準卻放鬆？不可思議！」同為人父的律師林智群則逆風表示，是家長的話，絕對不希望2個學生確診就全校停課，因為放寬標準，父母還是可以決定是否幫孩子請假，卻引來網友嗆「只會嘴」、「請假是會影響出勤的」，但神邏輯讓林智群不禁笑了，「不是說愛小孩嗎？」

對於許多學童家長狂罵教育部，律師林智群身為3個小孩的爸爸，13日氣憤在臉書逆風發文，「大部分家長都不希望2個學生確診就全校停課好不好！那些發言靠腰的先證明自己是家長啦！」畢竟孩子停課，家長就要在家帶小孩，「你那麼閒可以自己幫小孩請假停課，我們沒辦法。」

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之後他再度發文表明自己的立場，「我再講一次，每個家長的風險評估都不一樣」，提到大部分的人都覺得教育部之前的標準太嚴格，但現在改了又覺得太寬鬆，「那很簡單，你認為學校有5個學生確診就是嚴重，你就幫小孩請假，我覺得10個學生確診很嚴重，我就等到10個時再請假。」

林智群覺得，這沒什麼好吵的，「你比較焦慮，覺得5個學生確診就很嚴重，應該停課，我不這樣覺得啊！為什麼你希望教育部『依照』『你』的焦慮，來強迫我的小孩跟你小孩一樣（在5個人確診時）停課呢？」他也寧可教育部標準寬鬆一點，讓他有自己決定要不要請假的空間，也不要配合比較焦慮的家長，被逼著在家裡顧小孩。

▲▼部分媒體報導新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課，被點名的板橋江翠國小表示學小並沒有要停課，無端遭到波及實在冤枉。一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

▲林智群直言，他不想配合比較焦慮的家長，被逼著在家裡顧小孩。（示意圖／記者湯興漢攝）

結果這一番言論，引來網友私訊嗆，「真是孺子不可教也，請假誰不會呀！律師只會嘴，看不起！啊是不能像之前一樣線上教學嗎」、「請假請假，政府若沒停課，請假是會影響出勤的，喔！你小孩可能比較特別。」

看到私訊後，林智群就看出一個重點，「怕小孩確診，就幫自己小孩請假，結果呢還怕影響出勤？小孩確診比較嚴重？還是出勤比較重要？不是說愛小孩嗎？」忍不住吐槽，「有些人就是什麼都想要，要別人配合他」、「#那麼想要全勤獎啊你？」

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