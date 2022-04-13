台灣不會像上海斷糧！　陳吉仲：該向消費者保證就要保證

▲陳吉仲認為，該向消費者保證就要保證。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

上海封城，陸續傳出民生物資供應嚴重出狀況，甚至面臨斷糧，台灣有無可能發生斷糧情況？農委會主委陳吉仲掛保證「不會」，現在所有措施都提前準備，所以該向消費者保證的就要保證，並點出上海問題出在於「分配」。

陳吉仲接受Yahoo TV「齊有此理」專訪，主持人王時齊問上海斷糧不會在台灣發生吧？陳吉仲說，這問題牽扯到台灣2300萬的消費者，現在4月中就可以確保到9月底所有農漁畜，也就是每個月往後半年推，糧食安全要付出代價，並說明以汛期為例，過去都是5月至10月，現在提早到4月，備好所有根莖類蔬菜，所有措施確保糧食安全。

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節目上陳吉仲脫口透露被叫不要再向消費者保證了，但該保證就要，「像上海這種情形，不會在台灣發生」。另他認為，上海問題出在分配，其實量是有的。

日前被問上海封城傳出民生物資缺乏，相比台灣農產品無虞，陳吉仲表示，全世界沒有像台灣供應這麼穩定，現在禽流感嚴重，有些地區如韓國，雞蛋也是供應不足，但在台灣，農民辛苦外，加上國內生產、庫存跟進口3大工具同時運作，確保了消費者所需的農漁畜產品。

陳吉仲提到，因此很多人建議盤點國外情形，「大家就能知道，原來在台灣的消費者是非常幸福的」，像現在出來的鳳梨等水果這麼甜，價格買到的跟其他國家一比就知道，才會不斷對外講，農民很辛苦的生產消費者所需的農漁畜產品。

