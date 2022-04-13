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陳吉仲曝沒有蛋就麻煩了！　「整個執政他是最大破口要承擔」

▲▼立法院經濟委員會 農委會主委陳吉仲答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲說，若沒蛋他就是執政最大的破口。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

人民買不到雞蛋遭國民黨狂批，農委會主委陳吉仲被問會委屈？他表示，其實不是沒有蛋，沒蛋就麻煩，整個執政他自己就是最大的破口，且要承擔，並強調「現在供需穩定，當然買的到，買不到就麻煩了」。

陳吉仲接受Yahoo TV「齊有此理」訪問說明，雞蛋多數是國內自行生產、供應，進口難蛋只能從日本、美國和澳洲3個國家，因航運成本高，比國內更貴，主要目標讓大家能買到蛋，透過各種措施，農委會也開過會討論農業長期結構問題，如希望蛋雞廠設備提升， 如水簾負壓等從源頭改變到冷鏈，品質跟壽命都能延長。

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陳吉仲認為，農委會不能只處理這3至4個月雞蛋不足，這幾年每次遇到問題，發現都是長期以來30至40年的結構狀況，當然要一次解決才會進步，否則3、4年後又會遇到。很多國家都有禽流感，現在難道要長期靠進口？陳吉仲提到，之前專案進口正好遇到開放日本5縣市核食，被國民黨質疑要開放核蛋，加上日本又有禽流感，但茲事體大，能不能進來除農委會，還有食藥署共同把關。

▲雞蛋搶購一空。（圖／記者唐詠絮攝）

▲陳吉仲表示，每天有3400多萬隻母雞生蛋，產蛋率7至8成。（圖／記者唐詠絮攝）

陳吉仲說，進口蛋要嚴謹經動植物防檢疫，雖日本有禽流感，但也要求單一畜牧場方圓超過100公里不能有禽流感案例場爆發。被批被質疑是否委屈了？陳吉仲表示，每天有3400多萬隻母雞生蛋，產蛋率7至8成，超過2300至2400萬顆，只是不足地方用調度，「不是沒有蛋，沒有蛋那就麻煩了，整個執政他就最大破口，就要承擔」。

陳吉仲強調，每天需要2400萬顆，少100至200萬顆，都從食品加工廠調快1000箱（每箱200顆），每天進行調度，確保消費者能買到蛋，雞蛋如果沒有靠農民生產，只靠進口就會很麻煩，「現在供需穩定，當然買的到，買不到就麻煩了」。

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