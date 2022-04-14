南投縣推桐花小旅行　賞桐+體驗客庄文化4遊程

▲2022南投縣桐花小旅行即日起登場。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

4、5月是桐花盛開季節，為行銷南投縣客家文化與精緻產業，縣府文化局與魚池、國姓、埔里等公所合作推出4條桐花小旅行遊程及1場賞桐一期一會主場活動，活動期間從4月9日到5月1日。

縣府文化局13日在南投市稅務出張所舉辦「2022南投縣桐花小旅行」活動記者會，文化局長林榮森出席邀請全國民眾來南投欣賞桐花、體驗客家文化；縣府觀光處長陳志賢、縣議員張嘉哲、賴燕雪、曾振炎，南投縣客家協會理事長呂金燕等人也都到場參加。

林榮森表示，隨著國內旅遊走向精緻化，加上疫情還處於緊繃狀態，今年桐花祭改為桐花小旅行的形式，從4月9日開始的4個周末，規劃包括國姓鄉、埔里鎮及魚池鄉等4條旅程，每條旅程分為6到8個梯次、每梯次10至20人的小型精緻團，採使用者付費模式。

林榮森指出，南投是全台桐花最早開花的縣份，想搶先一睹桐花之美就要到南投賞桐，本次旅程內容除可深入了解南投的自然生態，也能體驗客庄的生活，希望達到深耕文化、活化客庄的目的；陳志賢說，文化底蘊是觀光不可或缺的內涵，南投桐花小旅行結合客家文化與自然生態，非常適合民眾闔家參訪。

縣府表示，本次活動4條桐花小旅行遊程包括「客庄‧慢活‧桐遊趣」、「桐遊國姓客庄微旅行」、「2022埔里桐心桐遊」與「花現魚池 桐樂蓮華池」，活動方式及報名相關資訊，可上客家委員會官網-桐花小旅行網頁，或上「南投縣客家桐花祭系列活動」FB粉專查詢。