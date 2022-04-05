發揮六堆精神　支持維護客家文化的客家子弟鍾佳濱

▲立委鍾佳濱參與客家祭典活動 。（圖／資料照，鍾佳濱服務處提供，下同)

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣長初臥選最後一天，立法委員鍾佳濱(5)日特別表示，自己身為客家子弟，始終惦記著父親教導的硬頸、勤學精神，所以才會持續堅持理念，為台灣、為社會、為屏東的未來打拚。

鍾佳濱指出，根據客委會2021年調查，客家民眾整體聽、說能力較5年前皆下滑約8%。針對維護及發揚客家文化，必須從語言推廣政策做起；維護語言，才能延續文化。因此，政府應該提出更多誘因，鼓勵具有良好客語能力者取得客語認證，有成為客語教師的資格，使總體教學量能充足。

鍾佳濱說，自己身為客家子弟，硬頸與勤學是父親的身教、言教；而有了足夠經認證過的客語教師，便能加強推動「以客教學、以客講學」的沉浸式教學模式，擺脫傳統客語授課方法，讓老師也能用客語教授普通學科、術科。如此一來，更有助於將客語融入日常生活中，尤其可以在國小中、低年級或甚至幼兒園優先實施，從小培養客語能力。

，有了足夠經認證過的客語教師，便能加強推動「以客教學、以客講學」的沉浸式教學模式，擺脫傳統客語授課方法，讓老師也能用客語教授普通學科、術科。如此一來，更有助於將客語融入日常生活中，尤其可以在國小中、低年級或甚至幼兒園優先實施，從小培養客語能力。

鍾佳濱認為，有了堅強的語言基礎作為後盾，客家文化自然就能被廣泛認識、理解，進而激起維護客家文化的意識，相關活動也就得以應運而生，蓬勃發展。身為客家子弟，會堅持六堆精神，努力維護客家文化。

鍾佳濱表示，除了客語與客家文化傳承，客庄產業的推動、客庄景觀的保存與形塑也很重要， 也需和中央政府積極配合 。

鍾佳濱強調，有了堅強的語言基礎作為後盾，客家文化自然就能被廣泛認識、理解，進而激起維護客家文化的意識，相關活動也就得以應運而生，最後蓬勃發展。身為客家子弟，會堅持六堆精神，努力維護客家文化。