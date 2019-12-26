母語在家學？小英推客家政績影片　網友：「眼淚在打轉」

▲總統蔡英文日前在臉書PO出《這條轉屋的路，我們一起》，全客語介紹台灣客家庄青年返鄉現況，溫暖動人。（影／取自Facebook「蔡英文 Tsai Ing-wen」，如遭刪除請見諒）

總統大選進入最後倒數階段，總統蔡英文23日在臉書轉發客委會《這條轉屋的路，我們一起》影片，主張「客語到哪都能講」等生活片段。蔡英文臉書表示，對客家鄉親的承諾說到做到，「讓年輕人回到客庄生活、讓孩子自在地說母語」，連任後還要繼續努力。全客語發音的影片溫暖動人，讓網友直呼：「島嶼上默默耕耘的人勤奮努力，看完眼淚在打轉。」

▲總統蔡英文日前在臉書PO出《這條轉屋的路，我們一起》，影片全程客語，表達重視客家話和客家庄青年返鄉現況，溫暖動人。（圖／翻攝總統蔡英文臉書）

影片第一個場景是「講客電台」廣播內容，帶出蔡英文上任第一年就完成客家鄉親20年的夢想，即全國性客語廣播電台開播。另外，影片中最熱血的是美濃國小棒球隊，少棒隊男孩流利的說著客語、教練也用客語傳達戰術，傳達國家推動校園客語化政策，讓母語「在球場講，學校講，家裡講，到哪都能講」。

全片最吸睛的莫過於屏東內埔幼兒園的小朋友，政府推動客語教育從幼兒開始扎根學習，看著萌萌的小朋友們，童言童語說著客家話，可愛指數爆表。

▲客家話不只學校講，家裡講，球場也能講，蔡英文任內將客語納入國家語言政策。（圖／翻攝總統蔡英文臉書）

相較對手韓國瑜拋出「母語在家學」，蔡英文的政策方向是透過國家政策的力量，強化族群語言與文化。蔡英文任內除了將客語明定為國家語言，並將客語列入中小學必修課程、從法制面引進客語師資、擴大客語生活學校、推動沉浸式教學等等，根據統計，108年度客語初級認證近1萬6千人，創下歷史新高。





▲屏東內埔幼兒園，小朋友一起學客家話，稚嫩的小臉蛋，童言童語，讓網友直呼萌翻。（圖／翻攝總統蔡英文臉書）

此外，客庄浪漫臺三線的美麗人文風景、國際型長途步道「樟之細路」、浪漫臺三線藝術季作品等一一入鏡，饒富詩意。關注客庄青年返鄉、客家旅遊台。根據資料顯示，台三線旅遊達到560萬人次；108年度國際遊客達5萬人，成長幅度約3成。

▲客家日日展葉日日開花，蔡英文透過影片表達對青年返鄉的關懷與重視。（圖／翻攝總統蔡英文臉書）



網友看了影片大呼感動，紛紛留言「影片裡的客家話好柔好好聽」、「語言是文化的傳承，謝謝小英總統」、「客語很美」、「生在這片土地上，一定要會講自己的母語」，也有網友舉例中國對語言的限制，「中國不推行各地方言，只講標準官方語言。上海朋友非常傷心，老上海方言快滅絕了。」

