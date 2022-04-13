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「我們的海洋大會」特使團昨抵帛琉　惠恕仁讚台帛邦誼深厚

▲▼行政院環境保護署署長張子敬擔任總統特使向帛琉總統惠恕仁呈遞國書並出席第7屆「我們的海洋大會」活動。（圖／外交部提供）

▲張子敬擔任總統特使向帛琉總統惠恕仁呈遞國書。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

我國以台灣（Taiwan）參加「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC），外交部13日表示，行政院環境保護署張子敬署長奉派擔任總統蔡英文特使訪問帛琉，並以環境保護署署長的專業身分出席帛琉舉辦的第7屆「我們的海洋大會」，張4月12日率團抵達帛琉後，帛琉國務部長Gustav Aitaro代表總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）在機場迎接，對我特使團到訪表達誠摯的歡迎之意。

張子敬偕外交部政務次長田中光及駐帛琉大使黎倩儀於同日下午赴總統府向惠恕仁呈遞特使國書。惠恕仁表示，台灣與帛琉都是太平洋島國的一份子，對海洋保育與永續發展向來不遺餘力，為太平洋美好的前景共同貢獻心力，感謝台灣政府與人民協助帛琉舉辦本屆OOC大會，強調台帛邦誼深厚，期待雙方持續深化友好關係。

我海洋委員會及財團法人國際合作發展基金會於當日下午舉辦「小型島嶼國家發展零排放、零廢棄之循環經濟願景」（Toward Zero Emission and Zero Waste Future Exhibition）特展，帛琉國務部長Gustav Aitaro、農漁暨環境部長Steven Victor、教育部長Dale Jenkins、南女王（Bilung）等帛琉政要，以及美國國際開發總署（USAID）、日本Sasakawa Peace Foundation等機構均派員與會，各方對我國致力協助小型島嶼國家保護海洋、確保海洋安全及海廢棄物回收等成果深表讚許，並表示將持續與台灣深化在相關領域的合作。

此外，外交部說明，張子敬偕田中光及黎倩儀晚間與超過80個國家及非政府組織代表均受邀出席「帛琉—美國歡迎酒會」。惠恕仁致詞時歡迎所有來賓，並特別公開感謝我國協助帛琉舉辦本屆OOC大會，張與田在酒會期間也積極與美國、日本、法國及比利時等理念相近國家代表互動，宣傳我國在海洋保育領域的具體貢獻，期盼持續推動我與各國在海洋保育領域的交流。

本屆OOC大會將於4月13日及14日正式展開，張子敬及我特使團成員將全程出席開幕儀式及各場次會議討論，外交部將適時與各界說明會議討論情形及成果。

▲▼行政院環境保護署署長張子敬擔任總統特使向帛琉總統惠恕仁呈遞國書並出席第7屆「我們的海洋大會」活動。（圖／外交部提供）

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