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不參賽也超嗨！卡迪那不喊卡街舞賽熱度爆表　小賴活動直擊忍不住開尬

卡迪那NON-STOP不喊卡街舞賽（圖／即新聞）

▲「卡迪那NON-STOP不喊卡街舞賽」鼓勵熱愛街舞的青年們站上舞台圓夢。（圖／即新聞，以下同）

消費中心／台北報導

要跳，不用去練舞室跳！日前在台北信義區街頭一連兩天盛大舉辦的「卡迪那NON-STOP不喊卡街舞賽」，邀請到多位舞蹈屆知名老師擔任評審，以及蘋果家族、BoogNation X Chrissy Chou等專業舞團為活動進行開賽表演，一登場就讓眾人立刻熱血沸騰，共計83組參賽者緊接著互相PK，現場氣氛嗨到爆表，不只一旁圍觀民眾或應援團能感受到滿滿熱情，不跳舞也很嗨，身為活動直擊特派員的「五堅情」小賴也直說「真的是激起我的舞蹈魂」，除了為選手加油，還可以玩遊戲免費拿卡迪那，讓不少人笑著一次大豐收。

為了讓熱愛街舞的青年們站上舞台圓夢，卡迪那透過每年舉辦街舞賽的方式，鼓勵大家持續精進熱愛的舞蹈，在夢想的路上能一直發光發熱，3/26、3/27登場的「卡迪那NON-STOP不喊卡街舞賽」，共分為卡廸那創意組、BATTLE組和排舞組，其中排舞組更分成高中組和國中小組，每一組競爭十分激烈外，年僅10歲參賽者也超賣力，選手不分年齡各個舞力全開，地板動作、Locking、Popping、機械步樣樣來，即使是同一首歌曲，也讓人見識到不同的創意跳法，充滿節奏感的音樂再搭配精心打扮的服裝，每段表演精彩無比，而青春就是要熱血一波，台上大秀舞技接力比拚，活力也感染全場，台下的評審及觀眾都看得不自覺跟著嗨起來。

卡迪那NON-STOP不喊卡街舞賽（圖／即新聞）

▲▼參賽選手不分年齡各個卯足全力、舞力全開。

卡迪那NON-STOP不喊卡街舞賽（圖／即新聞）

卡迪那NON-STOP不喊卡街舞賽（圖／即新聞）

卡迪那NON-STOP不喊卡街舞賽（圖／即新聞）

▲台上舞力四射，台下觀眾也看得超嗨。

卡迪那NON-STOP不喊卡街舞賽（圖／即新聞）

▲▼活動現場還有好玩遊戲可免費拿卡迪那，好玩、好吃又好看，吸引滿滿人潮。

卡迪那NON-STOP不喊卡街舞賽（圖／即新聞）

精彩比賽舞力四射，就算不參賽也要朝聖，周邊好玩攤位吸引滿滿人潮，小賴（賴晏駒）就當起一日特派員，帶大家直擊活動現場，透過鏡頭感受熱鬧氛圍的同時，更不錯過體驗人氣互動遊戲免費獲得卡迪那的機會，第一關先到「電流急急不喊卡」小試身手，一開始難度不算高，讓他得意的說「怎麼辦，我覺得我會過關耶」，結果下一秒慘被電；接著玩起套圈圈，原以為目標距離很近，簡單就能套中，卻是連丟4次都沒中，剩下一次機會還特地找來救兵幫忙；雖然有些小出槌，好在前兩關都順利過關，最後則是在街上成功把指定份數卡迪那發送完畢，並與寶咖咖吉祥物創意pose三連拍。

卡迪那NON-STOP不喊卡街舞賽（圖／即新聞）

▲▼「五堅情」小賴擔任活動直擊特派員，現場也親自體驗遊戲關卡，整個人玩開來。

卡迪那NON-STOP不喊卡街舞賽（圖／即新聞）

卡迪那NON-STOP不喊卡街舞賽（圖／即新聞）

卡迪那NON-STOP不喊卡街舞賽（圖／即新聞）

▲▼順利挑戰完成一系列關卡的小賴，不僅獲得滿滿的卡迪那戰利品，也希望大家能分享影片，讓更多人知道街舞的樂趣。

卡迪那NON-STOP不喊卡街舞賽（圖／即新聞）

卡迪那NON-STOP不喊卡街舞賽（圖／即新聞）

▲錯過活動的人，只要在影片下方留言想吃的卡迪那，就有機會獲得「卡迪那一箱」。

完成一系列關卡挑戰的小賴，如願得到卡迪那德州薯條茄汁、洋芋片牛排經典口味以及四重脆經典海鹽，開心直呼「它的口味真的超純粹，我超喜歡吃的」，一趟逛下來收獲滿滿，而他特地穿著一身勁裝參與活動，體內的舞蹈因子也不小心被挑起，忍不住和黑妹老師、來自蘋果家族的Ryan尬起舞來，「如果你喜歡跳舞的話，一定要幫我們分享這支影片，讓更多人知道街舞的樂趣。」錯過當天活動的人也別扼腕，只要在影片下方留言想吃的卡迪那「德州薯條茄汁」、「四重脆海鹽」、「洋芋片牛排」、「寶咔咔原味」，就有機會獲得「卡迪那一箱」，在家吃到大滿足！

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