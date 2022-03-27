　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

樂事洋芋片吃到「一撮詭異毛」　客服說可以吃…下秒賠她4500元

▲▼洋芋片吃出疑似毛髮異物，樂事賠4500元。（圖／微博／頭條新聞）

▲洋芋片吃出疑似毛髮異物，樂事賠4500元。（圖／微博／頭條新聞，下同）

記者董美琪／綜合報導

近日，大陸一名齊姓女子在聯華超市上海浦新店買了三包Lay's樂事洋芋片，吃的時候發現裡面有一撮毛髮。對此，樂事客服回應稱，那些是土豆的根莖，可以吃，就是不太好吃。不過樂事工作人員仍按照食品安全法賠付1000元人民幣（約台幣4500元），並將問題洋芋片送回廠。

▲▼洋芋片吃出疑似毛髮異物，樂事賠4500元。（圖／微博／頭條新聞）

齊女表示，包裝中一片長著類似於「毛髮」的異物，連接的位置顏色較深，還呈現出凹痕，問題發現後，就與樂事方面取得聯繫，剛開始，樂事客服表示要給寄一點洋芋片賠償，但她不接受。

最後，樂事工作人員聯繫到齊女，稱可以按照食品安全法賠付1000元，但薯片要在疫情後寄回去，他們之後會來取件。

此事曝光後，引起了網友熱議「這也不算吧確實是跟上的鬚」、「像馬鈴薯本身上面的」、「我也吃到了，虧了1000元（人民幣）」、「但是黃瓜味還是YYDS(永遠的神)」。

日前，樂事洋芋片在中國大陸調漲價格並表示，由於近年來產品原料、包裝材料及人工成本不同程度的上漲，面臨巨大的成本壓力，從4月15日起，對供應直供渠道銷售的部分樂事袋裝洋芋片和樂事大波浪洋芋片產品的供應價格進行調整優化。

▲▼洋芋片吃出疑似毛髮異物，樂事賠4500元。（圖／微博／頭條新聞）

►穿上它，一秒變身小韓星！

ET快訊
婚禮女主持人「自拍喬奶」工作室回應了！親友還原：新娘焦慮爆炸
世新女神一轉身「胸前挖大三角」　反差網看暈
女主播暴雨外出「整疊鈔票掉路上」　結局點出台灣人本性
快訊／台鐵驚傳旅客墜軌！　雙向列車誤點
黃捷超辣短背心+熱褲現身大港開唱　「罷免3人組」驚喜合體了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

樂事洋芋片吃到「一撮詭異毛」　客服說可以吃…下秒賠她4500元

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

女兒認養貓回家被阿公極力反對 三天後態度大轉彎嬰兒抱摟貓孫

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

同時跑開！測試毛孩會選誰　柴首次秒選爸...結局大逆轉

見對向車「開遠光」閃燈提醒　三煞攔車叫囂怒砸：以為挑釁

笑笑直播洩「小玉最新近況」！ 換臉風波後復出：很少有他的消息了

樂事洋芋片吃到「一撮詭異毛」　客服說可以吃…下秒賠她4500元

海神布銳克曼狂送19助攻創T1紀錄　胡瓏貿：接到他的球就是空檔

張書豪婚禮「大方同框歐陽妮妮」！　罕PO甜笑合照…網刷一排愛心

口臭比例「男＞女」！簡單4招測口氣：手指先磨牙齦

樂事洋芋片吃到「一撮詭異毛」　客服說可以吃…下秒賠她4500元

太辣！陳芳語中空「黑蕾絲丁字褲」直接外露　沒報備男友：還要他同意？

婚禮女主持人「自拍喬奶」工作室回應了！親友還原：新娘焦慮爆炸

世新女神罕見穿唯美公主服！　一轉身「胸前挖大三角」反差網看暈

分手後遭男友討2萬8欠款！媽媽見借據氣炸：我女兒身體都不用算？

陸大媽市場狂喊「我是中國人」！2分鐘激情告白網看傻：失憶了？

和確診者同足跡被迫隔離　夏如芝爆哭「不想和女兒分開」

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

新奇熱門新聞

印度獸男「椰子油潤滑」強暴母牛

鄰居送未知蔬菜　小時候的零食

樂事洋芋片吃到一撮毛　獲賠4500元

誤食白色圓錠　她羞喊：尊嚴好痛

妹子「舌頭彈吉他」8秒片曝...200萬人跪了

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

神鬼先知曝2022降7災殃！1國被點名難逃末日

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

蛋蛋「停精機」　泡一次享180天避孕效果

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

哥吉拉巨鯊出土！　可PK大型動物

更多熱門

相關新聞

「好市多零食」無預警漲價　她隔天回購氣炸

「好市多零食」無預警漲價　她隔天回購氣炸

「結錯帳了嗎？」一名女網友驚呼，上週買了7包洋芋片要給小孩子吃，隔天她去買場，又隨手拿了1包，怎料結帳金額卻變貴了，就怕價格算錯，原PO特地走回架上查看，「大幅度漲價一成，無預警的漲價，只能說，有種『片片的』哀傷！」文章貼出後，不少網友也感慨，許多食物價格真的是回不去了。

馬鈴薯控注意！專家籲「變綠發芽」整顆丟

馬鈴薯控注意！專家籲「變綠發芽」整顆丟

超商最新4款洋芋片加和牛、松露超邪惡

超商最新4款洋芋片加和牛、松露超邪惡

好市多洋芋片竟「長毛」！　她驚：第一次見

好市多洋芋片竟「長毛」！　她驚：第一次見

婦科醫：吃這些食物「養大子宮肌瘤」！

婦科醫：吃這些食物「養大子宮肌瘤」！

關鍵字：

樂事薯片洋芋片

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今確診破200例！本土暴增83例、境外120例

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

《寶貝四千金》李依瑾突宣布當媽

快訊／本土+83！新北最新足跡曝　711、麥當勞、好市多、健身房

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

湖畔勝地一家5口「集體墜樓」　4死1重傷

連千毅生日趴驚見「長腿妹整場掉半球」！

眾量級爆分手　Andy反常舉動震驚了

愛妻車禍亡…O型爸再婚體檢結果崩潰

龜速行駛害「雪隧塞車」　網見車牌秒認身分

她腹痛掛急診…竟成「清醒植物人」！

今本土＋83！醫：毫不意外　「不想成為香港」快做1件事

北極上空平流層暖變！鄭明典：這次有點意外

龍婆預言「俄羅斯將成世界之主」：沒人能阻止他！

嘻小瓜「就是看不下去演很大」！

更多

最夯影音

更多
民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻
她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面