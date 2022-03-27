樂事洋芋片吃到「一撮詭異毛」　客服說可以吃…下秒賠她4500元

▲洋芋片吃出疑似毛髮異物，樂事賠4500元。（圖／微博／頭條新聞，下同）



記者董美琪／綜合報導

近日，大陸一名齊姓女子在聯華超市上海浦新店買了三包Lay's樂事洋芋片，吃的時候發現裡面有一撮毛髮。對此，樂事客服回應稱，那些是土豆的根莖，可以吃，就是不太好吃。不過樂事工作人員仍按照食品安全法賠付1000元人民幣（約台幣4500元），並將問題洋芋片送回廠。

齊女表示，包裝中一片長著類似於「毛髮」的異物，連接的位置顏色較深，還呈現出凹痕，問題發現後，就與樂事方面取得聯繫，剛開始，樂事客服表示要給寄一點洋芋片賠償，但她不接受。

最後，樂事工作人員聯繫到齊女，稱可以按照食品安全法賠付1000元，但薯片要在疫情後寄回去，他們之後會來取件。

此事曝光後，引起了網友熱議「這也不算吧確實是跟上的鬚」、「像馬鈴薯本身上面的」、「我也吃到了，虧了1000元（人民幣）」、「但是黃瓜味還是YYDS(永遠的神)」。

日前，樂事洋芋片在中國大陸調漲價格並表示，由於近年來產品原料、包裝材料及人工成本不同程度的上漲，面臨巨大的成本壓力，從4月15日起，對供應直供渠道銷售的部分樂事袋裝洋芋片和樂事大波浪洋芋片產品的供應價格進行調整優化。