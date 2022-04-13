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大陸 大陸焦點 特派現場

陸近期依法釋放李明哲　陸委會：務求最短時間內安全返台

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲針對李明哲事件，陸委會表示將全力關注，協助返台。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者任以芳／台北報導

大陸國台辦今（13日）證實，李明哲近期即將期滿，將會依法釋放，有關方面將安排他返台。對此，陸委會也回應，政府將做好相關規劃，期盼李明哲儘速平安順利返台。

大陸委員會表示，國台辦今公開說明李明哲先生將獲釋放，並於近日安排返台。陸委會第一時間已將訊息告知家屬，並已協調相關單位進行協助返台的準備工作，務求讓李明哲能在最短時間內平安、順利安全返台。

陸委會指出，本案發生以來，引起國人高度關注。這段時間包含長沙台商協會林懷榮譽會長、岳陽台商協會蔡祖柱會長、國內外各界及民間團體，以及在處理本案提供協助的各有關方面及人士，政府表達感謝之意。

陸委會表示，對於其他國人在陸個案情形，仍會盡力透過各種管道掌握情況與提供必要之協處，同時也呼籲中國大陸，重視國人在陸相關權益的保障，才有利於兩岸往來交流。

台灣非政府組織工作者李明哲被大陸關押即將屆滿5年。國台辦發言人馬曉光指出，李明哲入監服刑以來，監獄嚴格依法依規，保障其通訊等權益，身體狀況平穩，疫情爆發後，監獄方暫停所有罪犯親屬的接見；李明哲近期將期滿，將依法釋放，有關方面將安排李明哲返台。

▼ 李明哲五年期滿即將出獄 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 李明哲即將出獄 。（圖／翻攝 央視）

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