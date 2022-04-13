一天飆漲近200例大炸裂！　全場「驚覺共存感」：真的開始了

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內744例本土個案，相較昨日一口氣飆漲近200例，更超越去年三級警戒5月22日的單日721例紀錄，引發網友一陣議論，就有人直呼，真的開始有共存的感覺，「爆炸了！」「炸喇！」「炸裂～」「不蓋了，直接讓它爆炸！一天比一天高！」「我宣布，大共存時代來臨！」

▲本土疫情大爆發。（圖／記者姜國輝攝）

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今日國內744例本土個案，另增189例境外移入，確診個案無新增死亡，累積單日病例來到933例。眼見確診數飆超過700例，就有網友直呼爆炸了，「離1000不遠了」、「坐等888」、「可預期啊！早就不清零」、「要破千了ㄅ（吧）」、「照進度……是明天就破千吧」、「看來這禮拜就有機會單日破千了」、「開始準備共存了。」

▲有網友直呼，現在開始有共存感了。（示意圖／記者湯興漢攝）

還有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「這一波是從哪裡大爆發的啊？」文中表示，「今天744應該新高峰吧？去年校正回歸才到7百多例」，認為台灣本來守得不錯，每天都只有幾個零星案例，現在每天都破百，「這波疫情是從哪裡爆發的啊？」底下則有人指出，「傳太快，多點爆發」、「從每天境外破百就知道遲早破防。」

不少人則是擔心另一件事，「醫護人員，請問你們還好嗎，比起政府政策我更關心的是你們的健康」、「辛苦醫護人員了」、「一天700人是很誇張的數字，有多少醫院跟防疫旅館可以給這些人隔離」、「想累死醫護嗎」、「不想累死醫護，就趕快實施居家照顧啦！」

還有家長擔憂，「12歲以下的孩子要怎樣保護，很可怕」、「我只擔心我的孩子在校園，12歲以下沒有疫苗可保護」、「沒打疫苗的小朋友最可憐」、「小朋友沒辦法打疫苗，怎麼跟大人共存」、「現在擔心的是小孩子。」