本土飆744例！新北男嚇壞「1劑疫苗都沒打」　1句話被戰爆

▲單日本土確診數破新高。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

本土疫情狂燒，今（13）日確診飆到744例，以新北市增加264例最多。一名住在新北的網友透露，目前連1劑疫苗都沒打過，不禁擔憂直呼「炸成這樣不能不打了！」而這番話也掀起論戰。

眼看單日本土個案多達744例，就有網友在PTT發文驚呼，「出事了！我1劑疫苗都還沒打，而且我還住新北，炸成這樣真的不能不打了。不知道第1劑應該打什麼比較不會重症？我這樣算恐慌仔嗎？」

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對於原po驚慌求解，大票鄉民湧入吐槽，「lag這麼久...怪誰」、「自己不去打的，活該阿」、「乖乖打高端吧你，下去」、「打完還要等14天才有抗體，你多保重吧」、「你不用打了，不要浪費資源」、「你第二劑除了高端以外，都要三個月」、「問就是一律高端」。不過，還是有人鼓勵他去接種，笑說「快去打，有送禮券耶。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡佩旻攝）

回顧去年疫情高峰，5月22日單日新增721例，但有400例是校正回歸個案；而今天的744例本土確診，已打破最高峰數字，創下歷史新高。

【13日本土個案分布】

新北市：264例

台北市：141例

桃園市：65例

基隆市：56例

高雄市：50例

花蓮縣：48例

新竹縣：23例

台中市：23例

宜蘭縣：14例

屏東縣：14例

台南市：12例

新竹市：11例

彰化縣：7例

台東縣：4例

苗栗縣：3例

嘉義市：3例

嘉義縣：3例

雲林縣：2例

南投縣：1例

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