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本土飆744例！新北男嚇壞「1劑疫苗都沒打」　1句話被戰爆

▲新冠肺炎疫情升溫，台北捷運將強制民眾戴口罩，違者勸導開罰。（圖／記者林敬旻攝）

▲單日本土確診數破新高。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導　

本土疫情狂燒，今（13）日確診飆到744例，以新北市增加264例最多。一名住在新北的網友透露，目前連1劑疫苗都沒打過，不禁擔憂直呼「炸成這樣不能不打了！」而這番話也掀起論戰。

眼看單日本土個案多達744例，就有網友在PTT發文驚呼，「出事了！我1劑疫苗都還沒打，而且我還住新北，炸成這樣真的不能不打了。不知道第1劑應該打什麼比較不會重症？我這樣算恐慌仔嗎？」

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對於原po驚慌求解，大票鄉民湧入吐槽，「lag這麼久...怪誰」、「自己不去打的，活該阿」、「乖乖打高端吧你，下去」、「打完還要等14天才有抗體，你多保重吧」、「你不用打了，不要浪費資源」、「你第二劑除了高端以外，都要三個月」、「問就是一律高端」。不過，還是有人鼓勵他去接種，笑說「快去打，有送禮券耶。」

▲雲林縣衛生局統計3月27日施打第三劑有845人，但29日至31日接種人數明顯增加，分別為1174人、1635及1285人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡佩旻攝）

回顧去年疫情高峰，5月22日單日新增721例，但有400例是校正回歸個案；而今天的744例本土確診，已打破最高峰數字，創下歷史新高。

【13日本土個案分布】

新北市：264例
台北市：141例
桃園市：65例
基隆市：56例
高雄市：50例
花蓮縣：48例
新竹縣：23例
台中市：23例
宜蘭縣：14例
屏東縣：14例
台南市：12例
新竹市：11例
彰化縣：7例
台東縣：4例
苗栗縣：3例
嘉義市：3例
嘉義縣：3例
雲林縣：2例
南投縣：1例

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