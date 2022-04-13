快訊／總統府國安會1人確診　15人居家隔離、134人篩檢結果出爐

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統府發言人張惇涵13日表示，國安會有一名員工於今天凌晨通報篩檢確診，該名員工近日之密切工作接觸者，包括相同辦公室、有業務往來者，共15人（昨天快篩皆為陰性），自今（13日）起居家隔離，不到總統府上班，並等候疫調單位通知。

張惇涵表示，該名員工之配偶於11日晚間，因有些微感冒症狀，就醫篩檢後確診，該名員工於12日上午主動通報國安會，當天便進行居家隔離，沒有進到總統府上班，並於昨晚進行PCR篩檢，今日凌晨通報確診。

張惇涵表示，國安會於昨日接獲該名員工通報家中有確診案例後，為求慎重起見，昨天即就國安會134名員工進行快篩，結果皆為陰性。

張惇涵指出，該名員工負責庶務性質工作，業務單純，辦公室位於總統府5樓，該名員工與總統蔡英文、副總統賴清德、國安會秘書長、副秘書長及國安會諮詢委員等，近期都沒有直接接觸史；而該名員工近期與總統府及其他政府單位員工也沒有接觸史，國安會將於今天進行全面清消作業。

張惇涵表示，經初步了解，該名員工近日之密切工作接觸者，包括相同辦公室、有業務往來者，共15人（昨天快篩皆為陰性），自4月13日起皆不到總統府上班，進行居家隔離，並等候疫調單位通知。國安會並已啟動分區辦公及職務代理作業，相關工作不會受到影響。