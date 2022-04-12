選主委換下屆不分區？　余天：要求蔡英文應該也會答應

▲民進黨立委余天受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨將在5月22日進行縣市黨部主委與黨員代表改選，湧言會現任主委何博文力拼新北市黨部主委連任，正國會立委余天表態角逐，引發黨內熱議。余天12日上午受訪時，被媒體問及是否透過參選主委爭取下屆不分區立委席次，余直言，如果想要不分區，「要求她（指總統蔡英文）應該也會答應吧？」並稱蔡英文視自己為「大哥」，但並未推薦自己參選主委。

余天今天上午接受媒體聯訪時，開玩笑說，想要不分區立委不必要選主委，因為只要蔡英文還是黨主席的時候，「要求她應該也會答應吧？」余爆料說，蔡英文曾經表達希望他繼續選區域立委，但他回應自己年紀稍為大一點，蔡聞言說美國總統拜登78歲還在選總統，余笑說，「我選總統78歲我也可以選啊」，最主要有時候跟妻子李亞萍說不想選，李則反問，「不選的話什麼職業都沒有，家裡吃什麼？」

余天嘆息說，「我怎麼這麼歹命？不選還不行」，老命拖到70幾歲還在選，有時候想想實在是；他也說，既然人在政治圈就必須承擔負責任，「其實說真的，真的沒有拿過民進黨一點點好處，想想有點心灰意冷」。

媒體關注，此次余天參選黨部主委，是否受到蔡英文的推薦？余天說，蔡英文把自己當大哥，沒有提過這件事情，但很多朋友叫他出來選是真的，因為新北市民進黨黨員最多的縣市，需要好的領導人來整合，以面對今年地方選舉和兩年後的總統及立委大選，讓民進黨黨員團結。

余天表示，民主社會就是想選就可以選，過去他曾任兩任黨部主委，每次開會都平順、理性、沒有吵架，現在何博文當主委很認真，但常聽說他在內部會議擺不平執評委，何博文是很優秀的年輕世代人才，不過，「不好意思，選舉這個東西就是為黨的前途，我必須自跳出來承擔」。