國小家長怒轟放寬停課標準　家長團體籲教部滾動修正

▲教育部昨天宣佈放寬停課標準，遭國小家長批評「不管孩子死活」。（圖／記者許靖騏攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部長潘文忠昨（12日）宣布放寬停課標準，但由於12歲以下國小及幼兒園學生未打疫苗，引發不少家長反彈，甚至灌爆教育部臉書批評「不管孩子死活」，家長團體今（13日）指出，12歲以下學童因為沒打疫苗，家長難免會焦慮及恐慌，但學習與安全同樣要兼顧，希望教育部政策能做滾動式調整。

校園確診個案連環爆，目前2名學生確診就全校停課規定被家長抱怨太嚴格，教育部長潘文忠昨天宣布全校停課標準將放寬，全校3分之1以上班級確診或全校10班以上班級暫停實體課程10天，才要全校停課。

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▼教育部長潘文忠昨天宣佈放寬停課標準，遭國小家長批評「不管孩子死活」。（圖／指揮中心提供）

不過，由於12歲以下學童不能打疫苗，昨天教育部宣布放寬停課標準之後，不少家長質疑停課標準太寬鬆，是「不管孩子死活」，留言灌爆教育部臉書，雲林縣長張麗善昨更公開表態，考量12歲以下國小及幼兒園學生未打疫苗，將不跟進教育部最新公告停課標準。

對此，全國家長團體聯盟理事長（全家盟）彭淑燕指出，的確有部分國小家長，因為12歲以下學童沒有施打疫苗，擔心放鬆停課標準，學童到學校會被傳染，甚至想要替學童請假，家長擔心孩子安全是很正常，家長有不同看法也很正常。

不過，彭淑燕表示，全家盟目前是傾向支持教育部放寬停課標準，首先是尊重衛福部的專業判斷，目前染疫都屬於輕症，再來是以兩生確診就全校停課，目前家長並無政府的防疫照顧假支持體制，在兼顧學習與安全之下前提下，希望政府政策能針對疫情做滾動式調整與修正。