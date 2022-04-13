「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

記者邱晟軒／綜合報導

疫情燒校園，全台累計237校停課。為避免學生受教權益受損，教育部昨（12日）公布新版停課標準，放寬「以班級為原則」，10個或1／3班級確診才可全校暫停實體課，今天正式上路。對此，不少家長擔憂12歲以下孩子未接種有染疫風險，灌爆教育部臉書怒嗆「疫情變嚴重，停課標準卻放鬆！不可思議」。

根據最新暫停實體課程實施標準，各級學校停課標準也分流，高中以下學校根據疫情調查結果，學校有三分之一以上班級或全校達十班以上班級暫停實體課程10天，則該校實施全校暫停實體課程，該校教職員工生應進行「自我健康監測」；在大學部分，則是學校有三分之一以上班級暫停實體課程10天，則該校實施全校暫停實體課程，該校教職員工生應進行「自我健康監測」。

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▲教育部12日放寬全校停課標準 。（圖／達志影像／美聯社）

消息曝光後，立刻引起許多家長氣炸灌爆教育部粉專，「為何政府機關修正前都不先聽聽家長的心聲！孩子出門上課，每天都要提心吊膽，我們只能提醒孩子更加注意，病毒又不會篩選年紀」、「疫情變嚴重，停課標準卻放鬆！真的不可思議」、「可怕的開始～小孩本身就容易摸東摸西口罩戴的自制力弱，常搓鼻子等動作，加上無疫苗保護⋯現在又放寬」。

不少家長憂心家中12歲以下小孩未施打疫苗，紛紛留言，「國小以下根本沒打疫苗，卻做這種決策真的讓人傻眼」、「有打疫苗的大人啟動分流上班，沒辦法打疫苗的孩子居然是：抱歉～請你們通通回學校喔」、「國小以下完全沒打疫苗，沒有防護力，不應鬆綁防疫規定！」、「沒打疫苗的小孩因為沒選票被國家遺棄了」、「完全沒替12歲以下的小孩著想」、「至少把國小以下未打疫苗的孩童單獨考量吧！看到這樣的標準，真的是別人家的小孩死不完」。

不過，也有部分家長支持放寬停課標準，「支持放寬，在沒有接觸確診者的情形，真的沒必要全班或全校陪停課」、「支持放寬，在沒有接觸確診者的情形，真的沒必要全班或全校陪停課。學生有受教的權利，真的擔心的家長，可以自主在家學習，而不是要求政策上要求全班或全校的大規模停課，如何恢復正常的生活才是要面對的課題」。

針對國小學童未能接種疫苗，放寬停課標準後，會不會導致疫情在國小校園內失控？中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，即使幾乎是輕症，也可能癱瘓兒童醫療系統，「我的想法是，若要鬆綁國小以下的停課標準，應該考慮放寬接種疫苗年齡層，給家長是否讓孩子接種疫苗的選擇權」。

▼家長灌爆教育部臉書！（圖／翻攝教育部臉書）