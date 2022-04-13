單日病例破萬「有可能」　陳時中：目前還在初期、發展迅速

記者洪巧藍／台北報導

國內近期單日本土病例持續破百，昨天更繼續創下今年新高，來到單日551例。被問及何時達到上萬例高峰，衛福部長陳時中今日表示「這是有可能」，現在疫情還是初期發展，不過目前Rt值2.0，發展還是會很迅速。

▲立法院社福及衛環委員會，衛福部長陳時中堵訪，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部昨天公布新停課標準，「全校停課標準將放寬為全校3分之1以上班級確診或全校10班以上班級暫停實體課程10天」，卻引發家長反彈，認為太過寬鬆，陳時中今日出席立法院設福衛環委員會，會前受訪被問及此事，他回應，規定教育部已經公布，有相關意見反應教育部，再來討論。

陳時中昨日直言以目前趨勢來看，4月底幾乎一定會本土單日破千。而被問及單日千例、萬例，指揮中心發言人莊人祥昨也表示，當然可能發生。今日在被問及何時達到上萬例高峰，陳時中說，這是有可能，要看疫情發展，現在還是初期發展，整體曲線還沒有很清楚。目前Rt值2.0，發展還是會很迅速。

針對國內因應疫情出現的快篩搶購潮，以及價格比國際要高出許多問題，是否要成立快篩國家隊，陳時中表示，有針對快篩進行準備，但沒有說是快篩國家隊，蘇貞昌院長已經宣示，要量足、價穩，會在短期達到這目標。至於快篩價格是否政府核定？陳時中說，除非訂為防疫物資才會有徵用、定價問題，目前並沒有。