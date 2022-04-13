新停課標準被罵翻！教長曝「最大挑戰」：有必要再滾動修正

▲教育部長潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／台北報導

教育部長潘文忠昨（12）日在指揮中心記者會上宣布放寬停課標準，因12歲以下孩童無法打疫苗，恐身處高風險環境中，引發學童家長不滿，灌爆教育部粉專努吼。潘文忠今受訪指出，目前防疫規範標準會秉持像過去一樣，在指引之下了解個別需求，但未來會視疫情發展，若有必要再做後續滾動修正。

國內目前12歲以下孩童還不得接種新冠疫苗，教育部昨日宣布放寬停課標準，點燃國小學童家長怒火，粉絲團因此被灌爆。教育部長潘文忠今受訪表示，因應疫情發展，指揮中心特別訂定未來國家防疫方向及政策，會逐漸往正常生活下規劃，校園牽涉學生受教權、家長作息，過去收到許多家長反應孩子沒有任何症狀，卻被要求暫停實體課程，負擔相當大。

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潘文忠說，自連假後，與指揮中心從疫情發展、傳染個案基礎分析後調整出新的實體停課標準，特別強調更具焦在確診者足跡、密切接觸者定義，過去從學生染疫全校停課，以疫情目前發展應該聚焦在確診足跡密切接觸者做有效防範，核心防疫概念才會以「班級」為主要對象。

對於國小學童沒打疫苗，有縣市首長不跟進新版停課標準，建議中央開放學童打疫苗。潘文忠則說，就該議題過去幾天內也有提出，但以現在防疫概念，「匡列接觸者足跡跟找到密切接觸者，才是防止高風險最大考量。」小學生家長確實會擔心，但從新的指引中一旦發生班級內有確診者足跡即刻採行，對學生安全能做到防護。他也提到，小學以下停止實體上課後，家長們必須有一人在家照護，「這是面對最大的挑戰」。

潘文忠認為，防疫上能從班級做密切觀測，甚至匡列採行必要措施，「這層上已經考慮到能讓孩子在最短時間內免於疫情擴展的風險。」至於全校也是過去2年來累積的經驗，希望有效找到確診者並進行相關處置，才是較關鍵的措施。