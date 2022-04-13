國小家長憂「疫情大爆發才停課」　國教盟建議教部緊縮停課標準

▲國教盟批評12歲以下學童停課標準太寬鬆，等於「校園疫情大爆發才停課」，圖為校園進行清消。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部昨（12日）宣布放寬校園停課標準，但由於12歲以下國小及幼兒園學生未打疫苗，引發家長擔憂並批評教育部「不管孩子死活」，家長團體今（13日）指出，新的停課標準太寬鬆，等於「校園疫情大爆發才停課」，這樣根本來不及，加上目前科學研究還不知道染疫後對青少年是否有長期影響，導致很多家長人心惶惶，希望教育部緊縮國小停課標準，例如一校有4到5人確診就要全校停課。

校園確診個案連環爆，目前2名學生確診就全校停課規定被家長抱怨太嚴格，教育部長潘文忠昨天宣布全校停課標準將放寬，全校3分之1以上班級確診或全校10班以上班級暫停實體課程10天，才要全校停課。

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▼教育部長潘文忠昨天宣佈放鬆停課標準，但遭國小家長批評。（圖／指揮中心提供）

不過，在教育部宣布放寬停課標準之後，由於12歲以下國小及幼兒園學生目前沒有施打疫苗，不少國小家長質疑停課標準太寬鬆，留言灌爆教育部臉書，批評這種作法是「不管孩子死活」，雲林縣長張麗善昨更公開表態，考量12歲以下國小及幼兒園學生未打疫苗，將不跟進教育部最新公告停課標準。

國教行動聯盟（國教盟）家長部長王瀚陽指出，針對國中以上的停課標準，家長都是支持，但國教盟接到不少國小家長反應，指小學生大多會玩在一起，若依照目前教育部針對12歲以下學童的停課標準，等到全校3分之1以上班級或全校10班以上班級有學生確診才停課，疫情早就大爆發或擴散開來。

王瀚陽認為，雖然政策是教育部與衛福部討論出來，但是對於學童染疫後的副作用或長期影響，目前國際上根本沒有相關研究，這更讓家長擔心不已，部分家長表示，若學校疫情升溫，不等學校宣布全校停課，會做好先幫小孩請假的心理準備。

因此，王瀚陽呼籲，教育部應該緊縮目前針對未施打疫苗學童的停課標準，過往2人確診後全校停課是太嚴格，但學童畢竟沒打疫苗，建議一校若有4到5人確診，全校就應該停課，才能兼顧學童安全與學習權益。