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高雄娛樂圈疫情狂燒　警要求業者：4／15起小姐「陰性」才能上班

▲▼高雄警漏夜突襲10娛樂場所，逮1人沒打滿3劑疫苗！違規將開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄爆發娛樂圈群聚，警日前漏夜突襲多家娛樂場所。（圖／資料照／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄娛樂圈群聚持續延燒，昨日也新增61例本土個案，再度創下單日新高。高雄市長陳其邁日前下令，4月15日起娛樂場所的全體員工，都必須持PCR陰性證明，才能夠恢復營業。高市警方也業者聯繫，要求業者通知工作人員務必完成PCR篩檢，後續也會從嚴查核。

目前高雄娛樂圈群聚感染進入第三波，包含雅閣會館、金芭黎、帝堡、大帝國等，還有許多零星娛樂場所都爆出確診個案，傳播鏈6天已飆破130人染疫。

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▲高雄市苓雅分局前往轄區娛樂場所稽查，小姐排排站 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄警先前赴娛樂場所稽查，小姐排排站。（圖／資料照／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市苓雅分局前往轄區娛樂場所稽查，小姐排排站 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁日前下令，4月15日起，娛樂場所的全體員工都必須持PCR陰性證明，才能夠恢復營業，據了解，在消息發出後，高雄許多娛樂場所都已先暫停營業。

警方表示，目前先協助造冊相關娛樂場所員工名冊，並要求附上一周內的PCR採檢陰性結果，15日起，針對場所內有上班的小姐、少爺或其他工作人員，也全部都要查核快篩證明，若出示不了，將開出舉發通知單。

▲▼高雄娛樂場所4／15恢復營業，警方造冊名單通知：陰性才能上班。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄娛樂場所4／15，全體員工應持有PCR陰性證明，且要快篩才能恢復營業。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁強調，後續針對特定風險場所，會優先來從嚴查核，包括顧客是不是要打第3劑等，在4月底之前，恢復營業的時候，工作人員包括流動人員擴大PCR檢查，以及每週的快篩一次檢查，都會強力來執行。

衛生局指出，此波感染熱點足跡包括密閉車廂、餐廳、娛樂場所等，皆屬長時間拿下口罩在密閉空間裡面的接觸，呼籲民眾多加留意避免。

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