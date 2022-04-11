老司機很會跑！屏東天上人間「燒高雄再+8」　足跡到過這3地方

記者賴文萱／高雄報導

屏東九如鄉天上人間小吃部爆發群聚，高雄今（11）日新增29例本土個案，其中有8例也與天上人間有關。高雄市衛生局表示，昨天天上人間一口氣新增8例，都是高雄市籍民眾在那工作或消費的顧客以及其同住家人。

▲天上人間清消作業 。（圖／資料照，下同）

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▲高雄4/11確診概況，有8例跟屏東天上人間小吃部有關。（圖／高雄市衛生局提供）

這波天上人間小吃部群聚衍伸個案為，案27660、27990、27993、27994、28173、28176、28181、28184。衛生局簡任技正潘炤穎指出，天上人間一口氣新增8例，都是高雄市籍民眾在那工作或消費的顧客以及其同住家人。

▼0411高雄確診足跡曝光。（圖／高雄市政府）

根據公布足跡，天上人間衍伸確診個案曾到過林園區的阿婆麵店、合作金庫鼓山分行以及金牌自助洗車美容鳥松場24h等地。

▲天上人間9日貼出防疫入店告示 。（圖／民眾提供）

據老司機表示，這家小吃店每天下午2時開始營業，到翌日清晨5時，雖說營業到5點，但不會趕客人，會等客人全部離開後才會關門休息；而服務小姐有本土、越南等國籍，號稱「聯合國」，每天有10位以上服務小姐，服務費用(坐檯)每兩小時費是500元，由於服務作風很符合客人口味，因此生意一直很不錯，入夜以後經常吸引客人上門。

老司機綜合「天上人間」擁有讓人「進去了不想出來」的5個關鍵原因就是，坐檯費超親民、有「聯合國」小姐可挑選、小姐很敢玩、營業時間長、不趕客人喝到爽。