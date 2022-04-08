6000人「到檢率僅6成」！高雄娛樂場傳播鍊　再急追千名老司機

▲高雄市警方臨檢金芭黎舞廳。（圖／資料照／記者吳奕靖攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄疫情延燒，今日新增58例，其中有50例就是與特定娛樂場所相關，高雄市長陳其邁今天表示，將針對特定娛樂場所工作人員與顧客擴大採檢7天，員工部分目前到檢率只有6成，呼籲趕快出來篩檢，希望今日能完成。初步統計，相關娛樂場所工作人員、往來流動人員、業界互相交流等，應採檢人數接近6千人，3/31之後的顧客也約有千人要追蹤。

陳其邁指出，4/8~4/14將針對特定娛樂場所顧客員工擴大採檢7天，因為相關場所員工到中午為止，到檢率只有6成，希望今天之前能夠完成所有員工到檢，也要拜託所有工作人員務必配合。

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根據衛生局統計，今天有4間群聚比較明顯的娛樂場所，工作人員有將近千人，而在娛樂場所間往來流動的人員、業界互相交流等，應採檢人數接近6千人。此外，逐日清查3/31以後相關場所的顧客，也有大概千人需要追蹤。

▲高雄4/8~4/14針對特定娛樂場所顧客員工擴大採檢7天。（圖／高雄市衛生局提供）

陳其邁表示，假如能夠把感染源、群聚方面釐清，可以更快恢復健康及營業，因此不管是娛樂場所的流動員工、固定員工，都希望今天務必到檢。另外，基於對顧客的保護，原則上顧客會由衛生局或是警察局來做通知，務必拜託大家7天內把握時間。

由於特定娛樂場所群聚事件持續擴大，高雄市政府也宣布，具確診個案足跡的特定13家娛樂場所若有足跡重疊，請盡速進行篩檢。

▲高雄4/8疫情概況。（圖／高雄市衛生局提供）



包含金芭黎、雅閣、1314科技酒店、日月星辰商務KTV、應酒瀧、迎荷小吃部、紅蘋果小吃部、帝堡、大帝國、樂世界小吃部、麗緻spa養生會館、威尼斯精緻會館、香港之夜卡拉ok。若市民在3/29之後具上述場域足跡者，請盡速前往社區篩檢站進行採檢。

高市衛生局簡任技正潘炤穎表示，全面清查娛樂場所方面疫調勢在必行，衛生局跟警察局等相關局處也積極進行中，由於確診個案大量出現，在描述、回憶以及相關場合裡面的記憶片段部分，會以專業去引導，到目前為止都在掌控具體足跡中。

陳其邁強調，特定娛樂場所群聚部分有4家，發現時間大概都在4/6、4/7，這部分希望把群聚狀況盡速釐清，其他幾家則是散發型的1個個案。市府希望跟時間賽跑，盡速採取匡列隔離，不要讓特定場所群聚又繼續傳播，這也是為什麼在4/8~4/14要執行擴大採檢7天。

陳其邁也喊話，不管是在工作或是在家裡染疫，這都不是個人的錯誤，希望外界不要標籤化，或有不當影射，對高市府來講，針對場所的規定都是從防疫出發，沒有其他考量。主要是特定娛樂場所都屬於密閉型空間，且長時間近距離接觸，也不太可能戴口罩，因此要有適當的規定避免疫情擴散。