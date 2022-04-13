台灣男友霸氣喊6字　波蘭妹不顧爸媽反對嫁給他

記者陳俊宏／綜合報導

波蘭女子寶玲（Paulina）分享和台灣男友交往，本來想離開台灣回波蘭工作，但聽到對方霸氣說「不准走！我娶妳」，她因此不顧爸媽反對，堅持當台灣媳婦。她說，媽媽很愛南美洲文化，「她說如果我要嫁給老外，希望嫁給那邊的人。所以當我決定要嫁給台灣男友，他們都深呼吸一口氣。」

寶玲接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問指出，她10年前本來要去委內瑞拉當交換學生，但當時該國有一些政治和經濟危機，大學教授建議她改來台灣；她剛來台不久，就發現台灣人和波蘭人很合，一年的短暫交換讓她決定要再回來台灣學好中文。

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▲▼寶玲嫁給台灣人。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

寶玲說，她後來中文練得還不錯，開始玩交友軟體，很幸運認識一名有點脾氣、但她非常喜歡的台灣男生，交往半年後，她對當時台灣的工作環境和文化很不適應，所以和男友表達想回波蘭接爸爸公司的想法。

「他（男友）馬上霸氣地說，『不准走！我娶妳』！」寶玲回憶，當下馬上打電話給爸媽說這個好消息，「他們嚇一跳，以為我在開玩笑，他們覺得交往半年太短了，至少同居一年，真的還能忍受彼此再說。」媽媽對她說，要嫁給一個人之前，「妳要挑他最慘的時間跟著他，那樣才能看見他最真的個性。」

寶玲說，一年後，她和男友帶著爸媽和親友的祝福，在波蘭結婚了，之後一起回來台中發展，「我偷偷跟他（老公）說，我其實很想做跟環保有關的創意，想給下一代更永續的未來，但這工作很難賺錢，所以我要把存款全部投入。老公馬上霸氣說，『不要怕！我也會挺妳』！」

寶玲現在和老公在台中開了一間減塑商店，她指出，因台灣用太多塑膠和包裝，鼓勵大家從生活中慢慢改變一些不環保的習慣，「雖然我們力量很小，但希望未來無包裝購物模式更普及。身為台灣新住民，我們希望能幫這塊土地盡一份心力，留給下一代一個更乾淨的台灣。」