波蘭正妹發現「台灣經典零食」新吃法　呼籲廠商聯絡：會大賣！

▲波蘭正妹安娜帶著台灣的經典零食，跟妹妹還有朋友們一起品嘗。（圖／翻攝自YouTube／波蘭Anna）

記者林彥臣／綜合報導

嫁到台灣14年的波蘭正妹、台灣媳婦安娜（愛蘭），前陣子回到波蘭的時候，跟妹妹還有朋友們，一起品嘗幾樣台灣的經典零食，並且品嘗之後各自給出自己的評價，其中在品嘗到「可樂果」的時候，竟然發現到新的吃法，並且呼籲廠商他們聯絡，覺得這在波蘭一定會大賣。

安娜在影片中，準備了許多樣台灣的經典零食，包括義美小泡芙、蝦味先、梅子棒棒糖、元本山海苔、北海鱈魚香絲、可樂果、乖乖、孔雀餅乾等等。

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其中當眾人品嘗到可樂果時，紛紛表示可樂果的味道，很適合搭配「波蘭香蒜醬」，當時安娜的媽媽正好有剛做好的香蒜醬。

▲眾人品嘗完可樂果加「波蘭香蒜醬」，全都比出「愛心」的最高評價。（圖／翻攝自YouTube／波蘭Anna）



眾人品嘗完加了香蒜醬的可樂果直言，「天啊根本在天堂，天堂的生活就是這樣！」

安娜的其中一位朋友說，「麻煩廠商跟我們聯絡，我來處理香蒜醬，保證會大成功，Business in Poland ！」

▲安娜的朋友呼籲廠商跟他們聯絡，這在波蘭保證大賣。（圖／翻攝自YouTube／波蘭Anna）



對於其他的零食，包括義美小泡芙、乖乖、孔雀餅乾，眾人幾乎一致好評，不過海鮮腥味較重的蝦味先、元本山海苔、北海鱈魚香絲，眾人的評價就比較兩極。

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