「台灣救了我！」　俄羅斯妹揭原因：不想回國

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯女學生菲菲分享，台灣健保救了她的故事。她也說，外婆對台灣隨處可見的公園板凳、免費公廁讚嘆不已。

菲菲接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問指出，她來自俄國新西伯利亞，2019年來台灣念華語碩士，本來以為要回去教中文，但來台2年才發現根本沒有想回俄國，在沒有家人的陪伴下，她快速從女孩變女人，很喜歡獨立的自己。

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▲▼菲菲謝謝台灣健保救了她。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

「在台灣習以為常的便利，讓我離不開這裡」，菲菲說，最近和外婆視訊，外婆對台灣隨處可見的公園板凳、免費公廁讚嘆不已，「她說老家附近只有隨處可見的狗屎，以及要收錢的廁所。外婆跟我說想親眼看看台灣，但因為年紀、健康和疫情，這願望可能很難實現，但我還是希望有這麼一天。」

菲菲不久前發現身體長了一顆不好的東西，她表示，因為位置很尷尬，所以先沒理它，「結果它還給我生小孩，變好幾顆」；在台灣醫生建議下直接開刀，她第一次在台動手術，也沒有家人和朋友陪同，在手術台上孤單被半身麻醉。

「對一個學生來講，台灣健保真的救了我，一點也不誇張！」菲菲指出，以前在俄國也開過刀，最大差別是台灣快、方便、服務好、費用合理、開藥簡單，和俄國剛好相反。她以自身經驗呼籲，「有問題要趕快解決，不然問題就會解決你。」